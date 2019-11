De Ziua Nationala, cumpara Fabricat in Romania

Ziare.

com

Pentru rudele, prietenii si cunostintele tale care lucreaza intr-o fabrica si care astfel isi pastreaza locurile de munca.Pentru mesterul popular care traieste din ceea ce produce in atelierul lui.Pentru antreprenorul roman care a cheltuit banii familiei ca sa-si dezvolte afacerea.Pentru o companie multinationala care a ales Romania pentru a investi intr-o unitate noua de productie.Te rog sa faci un gest simplu, care in timp poate deveni un reflex. Cand ai nevoie de ceva, uita-te prima data daca este fabricat in Romania, si daca iti place, cumperi.Generezi o reactie in lant ale carei efecte nu se vad imediat, dar fii sigur ca ea marcheaza schimbari durabile in timp.Nu se vor mai inchide fabrici, mai mult ca sigur se vor deschide altele noi.Banii raman in Romania si vor fi folositi pentru educatie, sanatate, cultura.Sunt sanse mai bune ca lucrurile fabricate in Romania sa fie exportate, devenind cel mai bun ambasador de tara.Copiii tai, rudele tale, prietenii tai, cunostintele tale vor avea un loc de munca sigur si nu vor mai fi nevoiti sa plece din tara. Vor avea un viitor acolo unde le e locul, in Romania.Romania devine o tara prospera, cu o economie puternica pentru care ai pus si tu umarul.Multumesc.