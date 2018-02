Despre Patrie si Heimat

Ziare.

E o intrebare pusa obsedant si la care nu s-a raspuns niciodata in mod satisfacator. De pilda romanii au cea mai mare migratie intracomunitara si cu toate acestea nu manifesta un atasament real fata de ideile migrationiste sustinute cu asiduitate de elita eurofila. Romanii nu au facut mare caz de subiectul migratiei (poate mai ales pentru ca au remarcat ca este neconvenabil sa te opui explicit), preferand in schimb un fel de rezistenta tacita.Dar, ca sa intelegem mai bine originalitatea situarii romanesti, e util sa apelam la distinctia pe care o face britanicul David Goodhart, intr-o carte aparuta in 2017, intre "anywheres" si "somewheres" ("The Road to Somewhere -The Populist Revolt and the Future of Politics"). E vorba, pe de o parte, de aceia care se simt acasa oriunde si care nu au niciun atasament local (elita globalista) si, pe de alta, de cei care au inca o puternica inradacinare locala (poporul sedentar).Termenii sunt greu de tradus pentru ca ei sunt perfect neutri in engleza in timp ce in romana tind sa se coloreze afectiv. Daca am spune "cei de nicaieri" sau "europenii de nicaieri" (cum spunea Octavian Paler cu doua decenii in urma) am exprima, implicit, o optiune, caci termenul e discret peiorativ, incat ar fi preferabil sa urmam modelul unei traduceri franceze care vorbeste despre "nomazi" si "sedentari". ("L'affrontement des sedentaires et des nomades", atlantico.fr)Faptul ca stanga si dreapta in format clasic nu mai functioneaza in Europa occidentala a devenit deja un loc comun. Victoria lui Emmanuel Macron a provocat deopotriva o criza a dreptei si a stangii care par cu greu sa-si mai gaseasca locul. Croite la scara statului national, partidele clasice de stanga si dreapta nu mai gasesc raspunsuri intr-o Europa care le contesta tot mai insistent "jurisdictia".In ciuda aparentelor, situatia politica din Germania urmeaza un drum asemanator, caci reeditarea coalitiei stanga-dreapta nu face decat sa abandoneze caile consacrate, urmand o linie asemanatoare cu a miscarii lui Macron. Deceptia socialistilor consecventi si ingrijorarea conservatorilor nu fac decat sa confirme aceste evolutii. Din acest moment, opozitia va fi reprezentata mai ales de AfD, care, in schema pe care am sugerat-o mai sus, ii reprezinta cu precadere pe "sedentari".Am evitat sa traducem "anywhweres" prin "cei de nicaieri" tocmai pentru a nu decide anticipat, dar din acelasi motiv refuzam si termenul de "populisti" care prin conotatiile sale dispretuitoare ii condamna in avans pe "sedentari". La un moment dat, fiecare va hotari pentru sine de ce parte se afla, dar, deocamdata, sa pastram neutralitatea.In orice caz, noul clivaj, cel care opune "nomazilor" pe "sedentari" explica mai bine ce se intampla astazi in Europa, caci daca in Marea Britanie au castigat "sedentarii" eurosceptici, in Europa occidentala, "nomazii" au reusit sa-si conserve pozitiile dominante in ciuda unei opozitii tot mai puternice. In Europa de est in schimb, "sedentarii" au facut bloc comun constituind o baricada surprinzator de rezistenta.Una dintre ideile lui David Goodhart este aceea ca un compromis intre "anywheres" si "somewheres" este necesar si chiar inevitabil. E posibil sa aiba dreptate, caci asa cum toate guvernarile europene de dupa Al Doilea Razboi Mondial au fost, in esenta, social-democrate, reprezentand un compromis intre profit si redistribuire, tot astfel guvernarile europene de astazi cauta sa imbine perspectiva dominanta a "nomazilor" cu a celorlalti, "sedentarii".Emmanuel Macron pledeaza pentru un avans al integarii si pentru o armata europeana, dar combate libera circulatie a muncitorilor ("dumpingul social") si evaziunea fiscala a marilor companii digitale (nomade).Dar si in Germania se intampla un lucru asemanator, caci, pe de o parte, noua coalitie stanga-dreapta asaza in prim plan obiectivele europene, dar pe de alta instituie "Ministerul pentru Interne, Constructii si Patrie (Heimat) ", care se adreseaza acelor "somewheres" care prefera specificul si statornicia. Conservatorii bavarezi au inteles exact ceea ce teoretiza David Goodhart si anume necesitatea de "a oferi o voce sedentarilor".Se vede mai limpede acum originalitatea, dar si fragilitatea situatiei romanesti care risca sa se perpetueze multa vreme de aici inainte.Cu o emigratie europeana de aproximativ 3 milioane de persoane in floarea varstei, romanii se inscriu printre marile forte integrationiste care par sa anticipeze marele melting pot al unei imaginabile Europe viitoare.Romanii sunt intr-o masura neobisnuit de mare nomazi la propriu, dar ei au prea putin din trasaturile "nomadismului" occidental care caracterizeaza elitele din business si tehnologie, adica acea lume care denunta orice esentialism si care relativizeaza ironic orice traditie.E mai clar si de ce in Romania nu se manifesta cu aceeasi claritate noul clivaj dintre "nomazi" si "sedentari" si de ce politica romaneasca nu urmeaza nici tiparul occidental, dar nu se regaseste deplin nici in inclinatiile Europei Centrale.Romanii sunt, daca putem spune astfel, niste nomazi "sedentari" sau, dintr-o alta perspectiva, sunt ferventi pro-europeni fara sa impartaseasca asa numitele "valori europene", care nu sunt in fapt decat valorile unei parti a Europei, ale acelor "anywheres", ce au reusit sa castige batalia culturala. Romanii se regasesc mai curand in valorile celorlalti, ale acelor "somewheres" care ii privesc cu retincenta pe noii veniti, ceea ce le interzice o pactizare deplina, facand integrarea iluzorie.In tara in schimb se face simtita o neadecvare de semn contrar, caci, spre deosebire de termenul echivalent din limba germana, cuvantul "patrie" tinde sa iasa din uzul comun, fiind relegat registrului literar sau discursurilor solemne.