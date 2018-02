Deutsche Welle: Despre centenarul Unirii. Pe marginea unui interviu al lui Lucian Boia

Ziare.

Cuvintele nu sunt niciodata neutre si indiferente. Istoricul Lucian Boia confirma inca o data acest lucru atunci cand vestejeste un cliseu jurnalistic pe cale de raspandire: "Nu mai vreau sa aud, dar voi auzi in continuare, pentru ca s-a raspandit, prostia asta penibila Mica Unire. (...) Generatii intregi au stiut ca e Unirea Principatelor si ca atunci s-a facut Romania, la 1859, numindu-se cativa ani inca Unirea Principatelor, fiindca Marile Puteri nu acceptasera numirea de Romania" ( interviu Ziare.com) Evident, istoricul are dreptate. Dar nu pentru ca noua formulare ar tulbura niste obisnuinte de limbaj, ci pentru ca opozitia dintre "Mica Unire" si "Marea Unire" modifica perceptia asupra evenimentelor istorice. Caci, asa cum explica istoricul: "Mica Unire asta nu e mica unire. Daca asa vrem sa fie, una mica si alta mare, as face o rocada si as spune ca Marea Unire e unirea de la 1859."S-ar putea obiecta ca la mijloc e o simpla neintelegere. "Mica" si "marea" unire s-ar referi doar la cantitate si nu la importanta istorica, caci la 1859 se uneau doua provincii relativ mici (Moldova era oricum injumatatita de la 1812), pe cand la 1918 se unea Regatul (cu ambele principate reunite) cu Transilvania, dar si cu Basarabia si Bucovina. Totusi un istoric nu poate gandi in termeni cantitativi, caci o natiune nu este niciodata o simpla aditionare de populatii si teritorii.Dar chiar daca asistam la o simpla mecanica a limbajului, e util sa intelegem cum s-a ajuns aici. "Mica Unire" a ajuns sa se raspandeasca doar pentru ca formula "Marea Unire" devenise la randul ei foarte frecventa. Ea nu este fireste noua, dar a ajuns probabil sa se generalizeze din dorinta de a evita alte exprimari devenite intre timp mai putin convenabile. Multa vreme, in timpul regimului comunist si dupa aceea, lumea evita sa vorbeasca despre rege si aproape uitase ca Romania fusese de la 1881 un regat. Ca sa nu se spuna "Unirea Transilvaniei cu Regatul Romaniei" (sau a Basarabiei etc.) se spunea pur si simplu Marea Unire, formula cuprinzatoare si generica.Dar este posibil ca in ultimile doua decenii sa fi intervenit si grija de a ocoli sintagma "Romania Mare" din cel putin doua motive. In primul rand, ca sa nu para o forma de simpatie fata de C.V. Tudor, iar in al doilea rand, ca sa nu se alimenteze banuiala ca Romania ar avea proiecte revizioniste. Insusi cuvantul "revizionist" suna negativ in discursul politic si istoriografic romanesc, caci este asociat mai ales cu revendicarile ungurilor, ca sa nu mai spunem ca celalalt termen, "iredentist", suna chiar si mai rau din acelasi motiv.In realitate, termenulutilizat pentru prima data de nationalistii italieni in secolul al XIX-lea era pozitiv si se referea la provinciile italiene incorporate Imperiului Austro-Ungar, or, in acest sens originar, mai curand despre romani s-ar putea spune ca au fost sau ca sunt iredentisti, caci ei aspira sa recupereze teritorii si populatii aflate intr-o relatie stransa cu Romania si majoritatea romaneasca. Iar daca ne referim la Basarabia, atunci Traian Basescu este astazi liderul miscarii "iredentiste". Caci iata ce scria cu doua zile in urma: "A inceput Unirea! Acum, cand postez, 34 de localitati din Republica Moldova au votat in consiliile locale Unirea cu Romania. (...) Alooooo! Palatul Cotroceni, Palatul Victoria, Palatul Parlamentului! Se aude? A inceput Unirea! "Dar nu doar cuvintele, ci insasi intentia de a schimba ordinea politica regionala prin modificarea frontierelor a devenit ceva greu de gandit cu voce tare. Prin urmare, din dorinta de a evita orice asociere cu posturile politice considerate inadmisibile, sintagma "Romania Mare" a fost tot mai mult evitata, incat, prin substitutie si parafraza a inceput sa se vorbeasca tot mai des despre "Marea Unire". Nu e de mirare atunci ca presa, dornica de simplificari functionale, a creat prin simetrie termenul "Mica Unire". Daca lucrurile stau asa, atunci nu este vorba de a minimaliza Unirea Principatelor, ci mai degraba de efectul derivat al dorintei de a evita complicatiile pe care le implica orice aluzie la o aspiratie "iredentista".In esenta asistam la modificari de limbaj provocate in ultimile doua decenii de punerea sub semnul suspiciunii a nationalismului de orice fel. Este simptomatic ca insusi istoricul Lucian Boia manifesta o prudenta tematoare cand manipuleaza terminologia inrudita. Intrebat daca nu cumva patriotismul in exces dauneaza, el raspunde: "Sigur, se ajunge si la abuz de patriotism, dar in forma lui, sa zicem moderata, rezonabila, patriotismul este mai curand o calitate decat un defect."Este ciudat sa auzi ca patriotismul este "mai curand o calitate", ca si cum vorbitorul ar dori sa reabiliteze termenul prin concesie. De altfel termenul de baza, "patrie", aproape ca a iesit din uz, parand sa exprime ceva desuet si nepotrivit cu "europenismul" asumat astazi. Impresia noastra este ca experimentam un dezechilibru grav. Daca in primii ani de dupa 1989 asistam la nationalism grobian, iar sentimentul politic parea caracterizat de sloganul "Nu ne vindem tara", astazi am alunecat in extrema cealalta in care patriotismul insusi pare ceva suspect si in care milioane de oameni nu viseaza decat la emigrare. O relatie virtuoasa cu tara si cu restul lumii nu poate fi decat calea uitata de mijloc.