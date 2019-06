Din cauza aglomeratiei, MAI prelungeste de azi programul la pasapoarte

Ziare.

Ministerul de Interne aminteste ca, tot pentru evitarea aglomeratiei, solicitantii au posibilitatea de a se programa online, pe site-ul www.epasapoarte.ro , iar pentru a nu mai sta la coada pentru a ridica pasaportul, a fost introdusa posibilitatea expedierii pasaportului simplu electronic prin posta."De asemenea, cetatenii pot verifica stadiul cererii lor la adresa www.epasapoarte.ro/verifica/ , existand posibilitatea ca acesta sa fie eliberat mai devreme decat termenul comunicat la depunerea solicitarii", noteaza MAI, intr-un comunicat remis luniMAI anunta ca de la inceputul verii au fost eliberate aproximativ 135.000 de pasapoarte fara a fi inregistrata o depasire a termenului de 10 zile lucratoare in care se elibereaza documentul de calatorie pe tot parcursul anului la nivelul intregii tari."Mentionam ca, desi normele legale in vigoare prevad un termen de 15 zile lucratoare pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice, in practica acestea se elibereaza in doar 10 zile lucratoare.Perioada de emitere a documentului de calatorie romanesc - 10 zile lucratoare este una rezonabila la nivel european, luand spre exemplu Franta unde acest document se elibereaza in 2-4 saptamani sau Germania cu o perioada de asteptare de 4-6 saptamani", puncteaza reprezentantii MAI.A.G.