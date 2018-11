Din nou la rascruce, Romania merge mai departe

Articolul face parte din proiectul Romania din inima pe care Ziare.com il dedica cititorilor cu ocazia Zilei Romaniei. La multi ani!

Regele Mihai spunea ca "Romania a mers mai departe prin idealurile marilor oameni ai istoriei noastre, servite responsabil si generos".Rasfoind acele pagini de istorie reala, nemitizata, netransformata ideologic, ii gasim pe ei, cei care au construit, prin sacrificiul suprem, povestea acestei tari. Indiferent de vicisitudinile vremurilor in care au trait, ei au depasit sfera imaginarului si au indraznit sa isi doreasca si sa faca mai mult pentru Romania.Depasind comodul "nu putem", ei au facut o Unire, au construit o monarhie, au indurat razboaie grele, au stat drepti in fata comunismului, toate acestea fara sa isi piarda nicio clipa speranta in Romania de maine. Ei sunt cei care nu si-au abandonat idealurile, care si-au trait in liniste deznadejdea si suferintele, desi ar fi fost mai simplu sa fie martori pasivi ai istoriei noastre.Nu au facut pasul in spate atunci cand a ramane in fata insemna sfarsitul. Ei au facut istorie cu mainile goale, au strans din dinti atunci cand rana s-a adancit si s-au ridicat cu ultimele puteri cand totul parea pierdut.Ei sunt cei despre care ar trebui sa le vorbim astazi, de Centenar, celor care si-au pierdut speranta, caci fara ei povestea Romaniei nu ar fi mers mai departe. Dezbracat de discursurile goale de continut si de paradele stridente, acest Centenar este despre ei, cei lasati de multe ori in cartile prafuite din biblioteci, despre care generatiile tinere de astazi inca nu au aflat. A deschide sertarul istoriei nu inseamna o falsa adulatie, ci o intelegere profunda a artizanilor ei.Dar cine sunt ei? Ei sunt oamenii pe care ii amintim doar in momentele de aniversare nationala, pe care pretindem ca ii cunoastem, dar despre care vorbim prea putin. Tulburati de grotescul prezentului si mereu in cautare de sens, am uitat ca am avut multe modele.Din fericire pentru noi, ele sunt multe, iar documentele trecutului le pastreaza povestile extraordinare de viata, ei sunt marii regi si regine ai acestei tari, Regele Carol I, Regina Maria, Regele Ferdinand, Regele Mihai, marii politicieni ca Iuliu Maniu, Ion I.C. Bratianu, Corneliu Coposu, Ilie Lazar, rezistentii din vremea comunismului ca Elisabeta Rizea, Doina Cornea, Monica Lovinescu, si multi altii.Dar aceasta poveste nu ar fi existat nici fara ei, strabunicii si bunicii nostri, cei ale caror nume nu le vom regasi in cartile de istorie, dar fara de care sacrificiul ar fi fost in zadar. Ei toti au gandit proiectul viitorului pentru noi. Pentru ei ar fi fost de neinchipuit ca Romania sa ramana pe loc.Astfel, Romania la care aleg sa ma uit astazi este cea a valorilor si modelelor, a celor care au scris istoria prin participare si care nu s-au sfiit sa vorbeasca atunci cand toti ceilalti au tacut. Romania nu este despre simboluri, efecte propagandistice sau romanism exacerbat, ci despre cum alegem fiecare dintre noi sa ne implicam in cresterea ei.Soarta Romaniei de maine depinde doar de noi, de cei care vrem sa cunoastem povestea trecutului si a oamenilor ei. Datoria noastra in ceasul Centenarului este sa ducem Romania mai departe, pentru ca lasitatea, tacerea si compromisul o vor tine in loc.