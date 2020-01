Romanii aloca cei mai putini bani din UE pentru a lua masa in oras

Ziare.

com

In total, gospodariile din Uniunea Europeana au cheltuit peste 600 miliarde de euro (echivalentul a 3,8% din Produsul Intern Brut al UE) pentru a lua masa in oras. Cea mai mare pondere a cheltuielilor alocate pentru servicii de catering in cheltuielile totale de consum a fost inregistrata in Irlanda (14,4%), Spania (13%), Malta (12,6%) si Grecia (12,4%).La polul opus, cea mai mica pondere a cheltuielilor alocate pentru servicii de catering a fost inregistrata in Romania (1,9%), Polonia (3%) si Lituania (3,4%).Intre 2008 si 2018, ponderea cheltuielilor alocate pentru servicii de catering in cheltuielile totale de consum a crescut in majoritatea statelor membre UE, cu exceptia a patru tari: Romania, Spania, Slovacia si Marea Britanie.Datele Eurostat arata ca Romania este statul membru in care cheltuielile alocate pentru servicii de catering au inregistrat cea mai puternica scadere, de la 2,9% in 2008 pana la 1,9% in 2018, adica o scadere de un punct procentual.