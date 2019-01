Doar pana pe 15 martie poti trimite 3,5% din impozitul datorat statului unui ONG. Ajuta-i pe copiii bolnavi!

Ziare.

Inceputul acestui an vine, insa, cu noi provocari pe care nu le putem depasi decat cu implicarea comunitatii. In 2019, pentru HOSPICE Casa SperanteiPersoanele fizice pot redirectiona 3,5% din impozitul pe venit catre un ONG acreditat social, asa cum este HOSPICE Casa Sperantei. Totusi, daca in anii trecuti acest formular putea fi depus/trimis la ANAF pana la data de 25 mai, incepand cu acest an data limita esteAcest lucru inseamna ca acei contribuabili care au obtinut in 2018 venituri impozabile (din salarii, pensii sau activitati independente) au mai putin de doua luni la dispozitie sa completeze formularul de 3,5% si sa sustina, fara niciun cost suplimentar din partea lor, acordarea de servicii gratuite de ingrijire paliativa pentru pacientii HOSPICE.In cazul in care formularele nu sunt completate si depuse pana la termenul limita de 15 martie, intregul impozit pe venit se va indrepta catre stat."Anul 2018 a fost greu pentru mediul ONG, cu multe provocari, pe care iata ca le vedem continuand: chiar daca procentul redirectionat din impozitul pe venit al salariatilor a crescut si fostul 2% a devenit pentru HOSPICE 3,5%, a scazut baza de impozitare.Mai mult, ne afecteaza scaderea la jumatate a perioadei de depunere a formularelor cu doua luni si facem toate demersurile pentru a reveni la termenul anterior. Pana atunci, speram ca oamenii sa ne sustina in continuare, pentru ca fiecare formular semnat care permite redirectionarea a 3,5% din impozitul pe venit catre HOSPICE face o diferenta in viata unui pacient care trece prin cel mai greu moment al vietii sale", a declarat Mirela Nemtanu, CEO HOSPICE Casa Sperantei.Anual, in Romania, cca. 170.000 de pacienti au nevoie de ingrijire paliativa, insa mai putin de unu din zece pacienti are acces la servicii specializate, atunci cand paliatia este singura mana care i se mai poate intinde.Fundatia HOSPICE Casa Sperantei a oferit, de-a lungul celor 27 de ani de existenta, servicii complete si gratuite de ingrijire paliativa pentru aproximativ 30.000 de copii si adulti cu boli incurabile, precum si pentru familiile acestora.Campania de redirectionare a 3,5% din impozitul pe venit este una dintre cele mai importante modalitati de atragere de fonduri utilizate de HOSPICE, pentru ca aceasta sa fie capabila sa ajunga la un numar cat mai mare de pacienti care au nevoie de ingrijire paliativa.Formularele cu datele fundatiei sunt disponibile pe https://www.hospice.ro/3punct5hospice/ , iar acestea pot fi depuse sau transmise, conform legii, pana pe data de 15 martie 2019, catre ANAF (le puteti trimite si la unul din sediile HOSPICE Casa Sperantei, iar echipa HOSPICE le va depune la ANAF).Declaratiile se pot depune si online, prin intermediul serviciului ANAF "Spatiul privat virtual" disponibil la adresa https://pfinternet.anaf.ro . Procedura nu implica niciun cost, redirectionarea acestor sume realizandu-se din impozitul care a fost deja retinut in 2018 de catre stat.Cu sprijinul celor care vor redirectiona 3,5% din impozitul pe venit, HOSPICE Casa Sperantei va putea sa ofere in continuare servicii complete si gratuite de ingrijire paliativa pentru pacientii nostri: internari in cele doua spitale HOSPICE, consultatii in ambulatoriu, sesiuni in centrele de zi, terapii, ingrijire la domiciliu, tabere de vara pentru micii pacienti si copiii apartinatori, speranta, grija si demnitate pentru miile de pacienti copii si adulti care infrunta un diagnostic incurabil.