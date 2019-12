Doi din zece romani vor cheltui mai mult de sarbatorile de iarna, fata de anul trecut. 15% ar lua credite de Craciun

Ziare.

com

Potrivit sursei citate, din totalul tarilor europene studiate, doar polonezii se apropie de nivelul de 22% atins de romani, cu 14%, in timp ce locuitorii din Cehia sunt cei mai conservatori cand este vorba de a cheltui mai mult, cu doar 7% dintre respondenti.Pe de alta parte, 12% dintre romani iau in calcul un buget mai mic pentru Sarbatorile de iarna din acest an, insa, totusi, 57% mentin lucrurile sub control si intentioneaza sa pastreze acelasi nivel de cheltuieli ca anul trecut.Aproape jumatate dintre cei chestionati (48%) considera costul crescut al vietii drept motiv pentru cheltuielile mai mari vizate in acest an. In acest context, un motiv principal pentru a aloca mai mult buget sarbatorilor este reprezentat, pentru peste jumatate dintre respondenti (51%), de cheltuielile mai mari pentru cadouri, in timp ce un sfert mentioneaza circumstantele personale sau familiale modificate fata de anul trecut (24%).In acelasi timp, o treime dintre romanii (33%) care au de gand sa consume mai putine resurse financiare de Craciun admit ca au cheltuit prea mult anul trecut si ca, de aceasta data, intentioneaza sa si economiseasca.Datele cercetarii de specialitate releva ca, in 2018, un roman din cinci (20%) a cheltuit, de Craciun, intre 200 si 400 de lei, urmand, indeaproape, categoria celor care au cheltuit intre 401 si 600 de lei (19%), cei care au alocat peste 1.500 de lei (8%). Tot 8% dintre consumatori au cheltuit sub 200 de lei cu ocazia sarbatorilor de iarna din 2018.De asemenea, dintre romanii care ar contracta un credit, 15% ar face-o pentru a acoperi cheltuielile de Craciun, ce includ mancarea, bautura, decoratiunile, cadourile sau calatoriile."Cand este vorba de sumele pe care ar fi dispusi sa le imprumute, un sfert (25%) dintre cei care ar contracta un credit de Craciun ar opta pentru sume intre 801 si 1.000 de lei, urmati de cei care ar alege fonduri de la 601 la 800 de lei, la egalitate cu romanii care ar imprumuta 401 - 600 de lei, ambele categorii reprezentand 18%. Doar 16% dintre acestia ar mai contracta, acum, credite de peste 1.500 de lei", se noteaza in concluziile cercetarii.Ipsos MORI a efectuat, in perioada 23 - 31 octombrie 2019, un sondaj online in randul adultilor a 4.001 de persoane, cu varste intre 18 si 75 de ani (cate 500 din Cehia, Lituania, Mexic, Romania si Spania, 501 din Polonia si 1.000 din Ungaria).Provident Financial Romania face parte din grupul britanic International Personal Finance (IPF), cel mai mare furnizor de credite la domiciliu din Europa. Grupul are 2,4 milioane de clienti in noua tari din Europa, precum si in Mexic si Australia.