Doi romani au murit in Grecia, in urma unei furtuni violente

Ziare.

com

Doi cetateni cehi in varsta au fost ucisi dupa ce o rafala de vant a maturat rulota in care se aflau, in peninsula Halkidiki din nordul Greciei, care se bucura de popularitate in randul turistilor, conform informatiilor furnizate de politie.Alte doua persoane, de nationalitate rusa, un barbat si un baiat, si-au pierdut viata dupa ce un copac s-a prabusit langa un hotel din orasul Potidea, aflat pe litoralul grecesc, potrivit autoritatilor.Conform estimarilor unui centru medical, intre 60 si 70 de persoane au primit ingrijiri pentru ranile suferite, majoritatea fracturi, informeaza Reuters."Este pentru prima oara in cariera mea de 25 de ani cand am trecut prin asa ceva", a declarat directorul centrului medical, Athansios Kaltsas, pentru OPEN TV. "A fost dintr-odata, atat de brusc".Meteorologul Klearxos Marousakis a descris conditiile meteo ca "extrem de neobisnuite" pentru aceasta perioada a anului.