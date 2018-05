Donatorii de sange primesc bilete gratuite la Untold sau Neversea

Ziare.

Realizata impreuna cu Institutul National de Transfuzii Sanguine si cu platforma tehnologica de donare de sange "Si Eu Donez", campania, care la editiile trecute a mobilizat mii de tineri din Romania, se desfasoara in acest an in perioada 29 mai - 29 iunie, in toate centrele de transfuzii din tara."De la o editie la alta, campaniainitiata de organizatorii festivalurilor Untold si Neversea se dezvolta puternic, atat in privinta numarului de oameni care doneaza sange in centrele fixe, cat si la caravanele mobile Blood Network.Si in acest an, festivalierii vor putea dona si la caravanele mobile, de aceasta data, din sase orase ale tarii: Cluj-Napoca, Bucuresti, Iasi, Timisoara, Brasov si Constanta. Toti cei care vor dona la caravanele mobile intre orele 8:00-14:00 vor primi un bilet gratuit de o zi la Untold sau Neversea", au anuntat, joi, organizatorii festivalurilor.Festivalierii care doneaza la unul dintre centrele de transfuzii din tara trebuie sa acceseze, in functie de festivalul la care vor sa ajunga, site-ul untold.com sau neversea.com, sectiunea Blood Network, unde trebuie sa completeze formularul solicitat si sa ataseze o poza cu adeverinta de donator.Ei vor primi apoi pe adresa de mail un cod cu care vor putea cumpara abonamentele cu reducere, de aproximativ 150 de lei.Astfel, la Untold, pretul special este de 499 de lei plus taxe, din pretul final de 650 lei plus taxe al abonamentului, iar la Neversea pretul special este de 399 de lei plus taxe, din pretul final de 550 lei plus taxe al abonamentului."In fiecare an ne dorim ca aceasta campanie sa se dezvolte in cat mai multe orase din Romania. Daca in anii trecuti aveam caravanele mobile de donare de sange in patru orase din tara, in acest an campania a crescut cu inca doua orase: Iasi si Brasov. Pentru anul viitor ne gandim sa mai adaugam in lista si alte orase si de ce nu, sa mergem cu aceasta campanie si peste hotare", a precizat Edy Chereji, director de marketing si comunicare Untold&Neversea.In acest moment, reteaua donatorilor benevoli de sange de pe platforma "Si eu Donez" numara 5.200 de membri.