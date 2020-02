Doua firme romanesti din Londra, tinta unor scrisori xenofobe. Reactia MAE

Reactia MAE

Una dintre acestea este covrigaria Kroky, deschisa de curand de Andrei Liviu Chirosca, potrivit RFI Romania "Nu v-ati indepartat destul de mult. Ar fi trebuit sa va intoarceti in Romania - cu tiganii vostri. Nu sunteti bineveniti aici - Si niciodata nu veti fi. Speram ca Brexit va opri mai multi dintre voi sa vina aici. Suntem satui sa nu mai auzim limba noastra in propria noastra tara", este o parte din textul scrisorii primite de Chirosca.In plicul in care a fost primita scrisoarea era si fotocopia unui articol despre trei frati romani condamnati la inchisoare pentru trafic de persoane si exploatare prin munca. De asemenea, a primit o astfel de scrisoare si un birou de contabilitate, al carui proprietar este Nicolae Caminschi, originar din Republica Moldova.Referitor la acest caz, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis ca a semnalat situatia Ministerului britanic de Externe pentru a lua masurile necesare."Cu privire la informatiile conform carora doua firme romanesti din Londra au primit scrisori anonime cu continut xenofob, Ministerul Afacerilor Externe face urmatoarele precizari:Din dispozitia ministrului Afacerilor Externe Bogdan Aurescu, Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada Romaniei la Londra, a semnalat deja aceasta situatie Ministerului britanic de Externe si conducerii politiei metropolitane londoneze, cu", anunta MAE intr-un comunicat de presa Totodata, MAE precizeaza ca a notificat si Reprezentanta Comisiei Europene in Marea Britanie, "avand in vedere importanta pe care Uniunea Europeana o acorda principiului nediscriminarii si protejarii drepturilor cetatenilor europeni"."Ministerul Afacerilor Externe condamna ferm orice forma de manifestare xenofoba si discriminatorie si, in egala masura, incurajeaza cetatenii romani care s-ar putea regasi in astfel de situatii sau care au cunostinta de astfel de situatii sa informeze atat Ambasada Romaniei la Londra, cat si autoritatile britanice competente, pentru a putea fi luate masurile care se impun.Totodata, Ministerul Afacerilor Externe subliniaza ca acest incident nu este reprezentativ pentru atitudinea societatii britanice fata de cetatenii romani care locuiesc si lucreaza in Marea Britanie, comunitatea romaneasca din Regatul Unit fiind bine integrata in societatea britanica si apreciata pentru contributia activa la dezvoltarea economiei si societatii britanice", se mai arata in comunicat.