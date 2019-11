Dragi candidati, ati vazut-o pe Ana Maria? Inca nu voteaza

Ziare.

Ar vrea ca in seara asta sa fie mai frumoasa ca oricand in cei 12 ani pe care i-a implinit, pentru ca asta-seara mama si tata vin acasa. Ana Maria nu voteaza.Incet, toti locatarii blocului au ajuns acasa, au aprins luminile, se aud zgomote de televizor, de tacamuri lovind farfuriile, un caine latra. Fetita tresare. I s-a parut ca o usa se loveste de perete cu putere, pasii pe strada s-au oprit. Nu ii este nici frig, desi deja e noapte, si nici frica, ei ii este frica doar de reptile si in Piatra-Neamt pe strada nu au cum sa fie.Dar ar putea intra in scara, poate avionul are intarziere si ea ar putea dormi pana cand parintii ajung din tara unde muncesc, sa stranga bani.Au gasit-o abia dupa o noapte, dormind pe rucsacul albastru, in scara blocului unde odata, in anii cand ea credea ca sunt fericiti, locuisera toti trei: ea, mama si tata. Parintii nu coborasera din niciun avion.Ana Maria e un copil real, nu i-am schimbat nici numele. Are 12 ani, par lung, saten, ochii usor migdalati. Este unul dintre cei 21.928 de copii cu ambii parinti plecati la munca in strainatate.In total, peste 96.700 de copii aveau cel putin un parinte plecat la munca in strainatate, in iunie 2017, ultimele date centralizate la nivel national, citate de Organizatia Salvati Copiii Romania, care are centre specializate pentru sprijinirea acestor copii.Datele culese de Salvati Copiii de la Inspectoratele Scolare Judetene insa au relevat un numar mult mai mare de copii in aceasta situatie, peste 212.000, iar aceste date nu sunt nici ele complete, pentru ca includ doar copiii inscrisi in sistemul educational.Adaugand si copiii de varsta anteprescolara si pe cei neinscrisi la scoala sau care au abandonat scoala, estimam ca numarul total al copiilor cu parintii plecati la munca in strainatate se ridica la aproximativ 250.000.Duminica, diaspora va exista politic, pentru a ridica un candidat si a cobori un altul. Dar niciun parinte nu s-a incumetat sa urce in avion, in astea cateva saptamani de campanie, pentru a veni acasa, iar Ana Maria va avea drept de vot abia peste niste ani.In tara sau in diaspora, unde isi va creste copiii, pentru ca nimeni, nimeni nu trebuie sa isi astepte mama in scara unui bloc unde ar fi putut fi acasa, daca Romania ar fi existat politic si institutional, nu doar electoral.