Eurobarometru: Mai mult de jumatate dintre romani au o imagine pozitiva despre UE

Studiul arata ca 50% dintre romani au incredere in Uniunea Europeana, comparativ cu o medie UE de 42% si ca 56% dintre romani au o perceptie pozitiva asupra situatiei economiei europene, fata de o medie UE de 49%.In ceea ce priveste situatia pietei muncii, 48% dintre romani sunt optimisti, comparativ cu o medie UE de 44%.Pentru prima data de cand a fost adresata intrebarea, majoritatea europenilor considera ca vocea lor conteaza in UE (49%, in crestere cu patru puncte procentuale fata de primavara anului 2018), in timp ce 47% sustin contrariul (in scadere cu doua puncte procentuale fata de primavara anului 2018) . In 16 state membre ale UE, majoritatea respondentilor considera ca vocea lor conteaza in Uniunea Europeana, scorurile cele mai mari inregistrandu-se in Danemarca (73%), Suedia (71%) si Germania (70%).Increderea in UE este stabila (42%), ramanand la cel mai inalt nivel inregistrat din toamna anului 2010. Increderea predomina in 17 state membre ale UE (fata de 15 in primavara anului 2018), cele mai mari niveluri fiind in Lituania (65%), Danemarca (60%) si Suedia (59%) . Increderea in UE ramane mai mare decat cea in guvernele sau parlamentele nationale. 42% dintre europeni au incredere in Uniunea Europeana, in timp ce 35% au incredere in parlamentul lor national si in guvernul lor national.O alta concluzie a Eurobarometrului este ca o mare majoritate a respondentilor sprijina libera circulatie a cetatenilor UE (83%, in crestere cu un punct procentual fata de primavara anului 2018), iar in fiecare stat membru al UE peste doua treimi dintre respondenti impartasesc aceasta opinie.La 20 de ani de la introducerea monedei noastre unice, sprijinul in favoarea Uniunii Economice si Monetare si a monedei euro ramane la un nivel maxim record, trei sferturi dintre respondentii din zona euro fiind in favoarea monedei unice din UE.Principalul motiv de ingrijorare la nivelul UE ramane imigratia, 40% dintre mentiuni (in crestere cu doua puncte procentuale fata de primavara anului 2018) . Imigratia este mentionata de doua ori mai des decat terorismul (20%), care ramane a doua cea mai importanta preocupare in pofida unei scaderi de noua puncte procentuale fata de primavara anului 2018.Situatia finantelor publice ale statelor membre se afla pe locul trei (19%) si se numara printre principalele trei preocupari pentru prima data din toamna anului 2014, depasind preocuparile cu privire la situatia economica, in prezent pe locul al patrulea (18%).Schimbarile climatice reprezinta o preocupare principala pentru 16% dintre respondenti, inregistrand cea mai mare crestere (5 puncte procentuale) si ajungand pe a cincea pozitie.Desi somajul este pe pozitia a sasea la nivelul UE (13%, cel mai mic nivel pentru acest indicator din 2010), el ramane principala preocupare la nivel national (23%, in scadere cu puncte procentuale) . Acesta este cel mai mic scor din 2007.Eurobarometrul standard din toamna anului 2018 (EB 90) a fost realizat prin intermediul unor interviuri directe, desfasurate in perioada 8 - 22 noiembrie 2018. Au fost intervievate 32.600 de persoane din toate statele membre ale UE si din tarile candidate (Macedonia, Turcia, Muntenegru, Serbia si Albania) .