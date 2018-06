Eurobarometru: Romanii sunt mult mai increzatori in economia si institutiile europene decat in cele romanesti

Ziare.

com

Doar 27% dintre romani considera ca starea economiei nationale este una buna in prezent, fata de o medie UE de 49%.De asemenea, romanii au mai mare incredere in UE, respectiv 52% (fata de doar 42% la nivel european), decat in institutiile nationale.Eurobarometru mai arata ca doar 54% dintre romani considera ca situatia financiara a gospodariei este buna, iar 42% au o parere similara despre locul de munca, fata de o medie europeana de 71%, respectiv 61%. La nivel national, principala problema o reprezinta inflatia/cresterea preturilor si a costului vietii."Printre tendintele identificate la nivelul UE se numara: optimism in legatura cu economia si o sustinere puternica a monedei euro: pentru prima data incepand din primavara anului 2007, opiniile pozitive cu privire la starea economiei nationale (49%, +1 fata de 2017) au depasit numarul opiniilor negative (47%, -2); nivelul de sustinere pentru uniunea economica si monetara si pentru moneda euro ramane cel mai ridicat de pana acum, 74% dintre respondentii din zona euro exprimandu-si sprijinul", se arata insondaj.Potrivit Eurobarometrului, se remarca o crestere a incredere in Uniunea Europeana, cu 42% situandu-se la cel mai ridicat nivel incepand din toamna lui 2010. Majoritatea europenilor sunt optimisti in ceea ce priveste viitorul UE (58%).Principalele preocupari ale europenilor sunt migratia si terorismul, cu 38%, respectiv 29%, arata rezultatele sondajului.Nu in ultimul rand, europenii resimt beneficiile politicilor si ale realizarilor Uniunii, cum ar fi: lipsa controalelor la frontiera sau reducerea numarului acestora cu ocazia calatoriilor in strainatate (53%), scaderea preturilor pentru convorbirile telefonice efectuate intr-o alta tara UE (48%), sporirea drepturilor consumatorilor la achizitionarea de produse sau servicii in alta tara din UE (37%) sau imbunatatirea drepturilor pasagerilor de transport aerian (34%) . Libera circulatie este sustinuta de 82% dintre respondenti, iar o politica de securitate si aparare comuna este sustinuta de 75%."Sondajul Eurobarometru standard din primavara anului 2018" (EB 89) a fost realizat prin intermediul unor interviuri fata in fata desfasurate intre 17 si 28 martie 2018. Au fost intervievate 33.130 de persoane din toate statele membre ale UE si din tarile candidate.