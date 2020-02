Euronews scrie despre gestionarea deseurilor la noi in tara: Romania, cosul de gunoi al Europei

Fum toxic

- "Pentru ca aici tratarea deseurilor este ieftina: 17 euro pe tona, comparativ cu 250 de euro cat costa in alte tari din Europa. Adesea importate ilegal, sub pretextul de a fi bunuri, aceste deseuri sunt trimise la fabricile de ciment din Romania, unde sunt arse", scriu jurnalistii de la Euronews "Companiile ascund natura exacta a deseurilor pe care le exporta in Romania, ceea ce este ilegal", a explicat pentru sursa citata Romana Puiulet, jurnalista Rise Project."Ancheta noastra a dezvaluit ca exista in tara deseuri contaminate, deseuri spitalicesti, deseuri menajere. Nu exista un control special la frontiere, unde acest trafic de deseuri ar putea fi oprit", a adaugat ea.O alta destinatie in care ajung aceste deseuri, in afara de fabricile de ciment, sunt incineratoarele publice, unde pot fi transformate in energie.Totusi, ONG-urile de mediu atrag atentia asupra impactului pe care il are fumul toxic emis de acestea asupra populatiei."Nu este nici asta o solutie buna, deoarece emisiile de dioxina si furan de la incineratoare constituie un real pericol pentru populatie. Deocamdata, aceste emisii nu sunt masurate si nu stim nivelul de toxicitate din aer", explica si Marius Cobarzan de la ONG-ul "Zero waste Romania".Jurnalistii de la Euronews mai noteaza: "In ceea ce priveste mediul, mai ales gestionarea deseurilor, Romania este fara indoiala unul dintre elevii saraci ai Europei. In Bucuresti, pubelele de gunoi dau pe-afara din cauza lipsei depozitelor de deseuri. In plus, aici aproape ca nu exista o colectare selectiva a deseurilor, deci prin urmare rata de reciclare este scazuta".Ministrul Mediului, Costel Alexe, evoca o lipsa de sprijin din partea Bruxelles-ului."Comisia Europeana nu a recomandat finantarea managementului integrat al deseurilor, gropi de gunoi si incineratoare in Romania, in bugetul actual. Prioritatea nationala este de a mari colectarea selectiva care este in prezent de doar 13,81%", a declarat ministrul, citat de publicatie.Corespondenta Euronews Mari Jeanne Ion a transmis ca "Doar in Bucuresti - un oras care reprezinta 10% din populatia tarii - gospodariile produc peste un milion de tone de deseuri pe an. Cu o groapa de gunoi care functioneaza partial, depozitarea tuturor deseurilor este aproape imposibila. Unele persoane gasesc alternative: arunca gunoiul pe marginea drumului".A.D.