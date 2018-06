"Euronews scrie despre satul din Romania in care nu exista hoti"

Ziare.

com

Eibenthal este un sat din comuna Dubova, judetul Mehedinti, fiind situat in extremitatea sudica a judetului, in Muntii Banatului. Acesta este in principal populat de cehi.Aici, oamenii agata sacose cu bani de poarta, aceasta fiind modalitatea prin care isi cumpara paine, scrie Euronews . Masina cu paine vine in sat de cateva ori pe saptamana, asa ca satenii lasa banii pentru paine in sacose, iar seara, cand se intorc acasa, isi gasesc painea.Astfel, satul a devenit cunoscut pentru lipsa hotilor, pentru ca banii ar putea fi furati cu usurinta, insa nu este cazul."Masina care livreaza paine vine o data la doua zile si cumpar 4-5 paini. Pun suma fixa in sacosa sau las un bilet pe care scriu cate paini vreau, iar soferul imi lasa in sacosa restul", a spus Augustina Pospisil pentru Euronews.De aproape 15 ani, femeia este clienta brutariei din satul Svinita, aflat la 20 de kilometri de Eibenthal."Nu am avut niciodata probleme, deloc, si nici nu am auzit vreodata sa dispara bani sau paine din sacose", a adaugat aceasta."Las punga cu bani afara, plec la munca pe camp, iar dupa-amiaza cand ma intorc, gasesc painea si restul in sacosa", mai spune un satean in varsta de 75 de ani.Satul are doar 300 de locuitori, insa fiecare vara atrage multi turisti, datorita Festivalului Banat, un eveniment dedicat muzicii.Primarul Victor Doscocil spune ca aici toti satenii se cunosc intre ei si au fost crescuti in asa fel incat sa stie sa ceara daca au nevoie de ceva, nu sa fure."Consideram acest lucru ca fiind ceva normal, nu stim de ce e asa o minune pentru altii. Momentan suntem fericiti ca la noi nu exista hoti", a declarat primarul pentru sursa citata.A.D.