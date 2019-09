Eurostat: 4 din 5 decese care au avut loc in Romania puteau fi evitate. Situatia e tot mai grava de la un an la altul

Ziare.

Situatia este si mai grava daca luam in considerare ca procentul creste alrmant. De exemolu, in 2015, acelasi barometru Eurostat ne plasa pe locul intai, dar cu o rata de 48,6%.Potrivit sursei citate, 1,7 milioane de persoane cu varsta sub 75 de ani au decedat in Uniunea Europeana in anul 2016, din acestea aproximativ 1,2 milioane decese pot fi considerate premature. Bolile de inima (174.000 decese), cancerul de trahee, bronhii si plamani (168.000) si accidentele vasculare cerebrale (87.000) au fost responsabile pentru mai mult de o treime (37%) din totalul cazurilor de decese care puteau fi evitate.La nivelul UE, ponderea cazurilor de deces ce puteau fi evitate raportate la numarul total al deceselor a scazut cu 1,7 puncte procentuale in 2016, comparativ cu 2011, pana la 68%.In Romania, potrivit Eurostat un numar de 89.301 de cazuri de deces inregistrate in 2016 in randul persoanelor cu varsta sub 75 de ani puteau fi evitate. Din numarul total, 53.754 de cazuri de deces (sau 48,2%) puteau fi prevenite, iar 35.547 de cazuri (sau 31,9%) puteau fi tratate.Romania este pe primul loc in UE cand vine vorba de ponderea deceselor in urma unor cauze care puteau fi tratate (31,9%), urmata de Slovacia (30,8%), Lituania (30,1%) si Malta (30%) . La polul opus, ponderea cazurilor care puteau fi tratate dar care s-au soldat cu decese este cea mai mica in Franta (19,3%) si Belgia (20,5%).Potrivit Eurostat, mortalitatea tratabila se refera la cazurile de deces care ar fi putut fi evitate prin interventii medicale la timp si eficiente, inclusiv preventie si tratament secundar, dupa declansarea afectiunilor.