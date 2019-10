Faptele bune din Tara Fagarasului vor fi premiate la cetate

Ziare.

com

In vederea organizarii acestui eveniment, Fundatia Comunitara Tara Fagarasului deschide perioada inscrierii pentru toti cei care vor fi nominalizati la categoriile specifice in vederea exprimarii recunostintei intregii societati fagarasene fata de initiativele care au contribuit in ultimii doi ani la dezvoltarea locala pe diverse planuri.Categoriile la care se pot face nominalizari sunt, dupa cum urmeaza:Pot fi nominalizate grupuri, persoane fizice, organizatii si companii care au desfasurat programe de implicare in comunitate in perioada propusa pentru nominalizari (ianuarie 2018 - 30 septembrie 2019), au oferit donatii sau sponsorizari financiare sau materiale, au avut o contributie individuala remarcabila prin mobilizarea altor oameni, institutii si resurse, s-au remarcat ca lideri in campanii de atragere de fonduri, voluntariat sau implicare sociala sau au desfasurat programe de strangere de fonduri in beneficiul unei organizatii sau cauze din Tara Fagarasului.Nominalizarile pot fi inscrise prin completarea formularului de inscriere pana la data de. Nominalizarile de orice fel, la fel ca autonominalizarile, sunt asteptate online, pe website-ul dedicat: http://galacomunitatii.fundatiactf.ro/ Regulamentul dupa care se pot face nominalizarile este disponibil pe larg aici Gala Comunitatii Tarii Fagarasului este un proiect co-finantat de Primaria Fagaras si Consiliul Local Fagaras, in parteneriat cu Cetatea Fagaras.Haideti sa recunoastem si sa celebram impreuna actiunile care transforma comunitatea noastra intr-o comunitate in care vrem sa traim!Echipa Fundatiei Comunitare Tara Fagarasului asteapta cu bucurie si nerabdare nominalizarile dvs.!