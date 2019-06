Fetita de 8 ani luata de politisti din casa in care a crescut este bine, spune avocatul familiei adoptive

Ziare.

"Fetita este foarte bine, se vede de pe buze. S-a adaptat imediat. I s-au spus tot felul de prostii, ca o taie pe burtica si ii ia matele si o duce in America sa le vanda. Fetita este bine", a spus Liviu Belulescu pentru Mediafax.Potrivit acestuia, femeia care a adoptat-o pe Sorina, in America, este manager de farmacie, iar sotul ei IT-ist.Fetita a fost luata cu mascatii vineri din casa in care a fost crescuta de un asistent maternal, din Baia de Arama, judetul Mehedinti, dupa ce copila a fost infiata de o familie din America. Momentul in care mascatii au intrat in casa si au luat fetita a fost filmat de familia care a crescut-o. In imagini se observa cum copila refuza sa mearga cu oamenii legii si striga "mami, nu vreau sa plec!". Si vecinii au fost revoltati de aceasta situatie.Imediat dupa ce fetita a fost luata din casa a aparut un val de nemultumiri, oamenii fiind suparati de faptul ca fetita a fost luata impotriva vointei ei.Autoritatea pentru Protectia Drepturilor Copilului a precizat ca persoana de la care a fost preluata fetita din Mehedinti nu mai avea calitatea de asistent maternal, fiindu-i retras atestatul, astfel ca fata era retinuta ilegal.Adoptia pentru fetita a fost deschisa inca din 2013. Pe toata perioada de valabilitate a adaptabilitatii copilului, au fost facute demersuri pentru identificarea in plan intern a unei familii/persoane adoptatoare, insa nu s-a reusit finalizarea unei adoptii cu o familie/persoana cu resedinta obisnuita in Romania, arata sursa citata. In cadrul procedurii de adoptie, au fost selectate 120 de familii atestate din Romania, dintre acestea o singura persoana a dorit sa participe la o prima vizita a fetitei, dar care a refuzat ulterior continuarea demersului.Ministrul Muncii, Marius Budai, spunea ca imaginile pe care le-a vazut nu sunt cele pe care ar fi vrut sa le vada asupra unui copil.La randul sau, procurorul Maria Piturca de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova, care a participat la preluarea fetitei de 8 ani din Mehedinti, a spus ca nu a tras de copil in timpul interventiei si ca a incercat sa o ia in brate.Ea a declarat ca femeia din Baia de Arama, la care era fetita, a refuzat de doua ori sa o adopte."Acest copil a fost inclus in categoria copil greu adoptabil si parintii au refuzat de doua ori sa adopte fetita", a mai spus procurorul, care a precizat ca fetita se zbatea "pentru ca i s-a inoculat ca o iau in strainatate si ii fac rau". Un protest de amploare a avut loc, vineri seara, in Baia de Arama, judetul Mehedinti . Oamenii s-au adunat pe marginea drumului si au avut afise cu mesaje precum "Sorina merita un loc in Romania, alaturi de familia ei", "Lasati-o pe Sorina sa decida" sau "Sorina are o familie si centrele sunt pline de orfani".