Fratii copilului din Cluj omorat in bataie de mama au ajuns in grija statului. Unul e geamanul celui ucis

Ziare.

com

Purtatorul de cuvant al DGASPC Cluj, Alina Chiorean, a declarat ca cei doi frati sunt afectati emotional, iar reprezentantii institutiei ar putea face demersuri pentru decaderea din drepturile parintesti a mamei care a fost retinuta."Cei doi frati, un geaman ramas in viata in varsta de 9 ani si un altul de 12 ani, au fost adusi de un echipaj de Politie la Centrul de primire in regim de urgenta Gavroche din Cluj-Napoca, urmare a violentei in familie, soldat cu decesul unui copil de 9 ani.Cei doi copii sunt afectati emotional de ceea ce s-a intamplat, iar drepturile parintesti au fost delegate directorului general al DGASPC Cluj pana vom face propuneri catre instanta vizavi de ramasul copiilor in sistem si exercitarea drepturilor parintesti. Probabil colegii mei vor face si propunere de decadere din drepturile parintesti a mamei, care a fost retinuta", a spus Chiorean.Potrivit acesteia, celor doi frati li se ofera suport emotional si se va lucra cu ei si pe partea de consiliere psihologica."Inainte de a fi adusi la centrul nostru, copiii au fost consultati la UPU unde s-a constatat ca cel de 9 ani, geamanul celui decedat, prezinta si el urme de echimoze pe torace si membre", a subliniat purtatorul de cuvant al DGASPC Cluj.Alina Chiorean a precizat ca in urma cu patru ani, cei trei frati au mai fost in sistemul de protectie, fiind crescuti in sistemul de asistenta maternala, dupa care au fost redati mamei."Am ajutat-o pe mama, a fost monitorizata reintegrarea, a fost ajutata si de Primarie cu o locuinta sociala, dar si de o fundatie", a afirmat Alina Chiorean.Centrul de primire a copilului in regim de urgenta Gavroche asigura servicii de primire si gazduire temporara, asistenta medicala si ingrijire, suport emotional si dupa caz, consiliere psihologica, educare, reintegrare familiala si comunitara avand un numar de 12 locuri.