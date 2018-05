Gala Mana cu Mana a strans peste 5.000 de euro in beneficiul copiilor din centre de plasament

Ziare.

com

Evenimentul a inclus o licitatie caritabila a fotografiilor ilustrate realizate cu scopul transmiterii corecte a imaginii copiilor din centre de plasament - copii ca oricare altii, cu vise, dorinte si perspective de viitor, care au insa nevoie de sprijin din partea comunitatii.", subliniaza Horia Manolache.Toate cele 20 de fotografii (sub forma de tablou) au fost licitate si cumparate in mod simbolic, in schimbul unor donatii. Incluzand biletele cariabile (de asemenea o forma de donatie) pentru tombola Galei Mana cu Mana, peste 5.000 de euro au fost astfel stransi pentru obiectivele campaniei.Mana cu Mana a implicat copiii din centre de plasament intr-un proiect artistic, pozitiv, creativ, care sa creasca gradul de respect de sine al acestora, dar si gradul de incredere in relatia cu mediul exterior centrului, prin contactul cu voluntari si prin implicarea in evenimente asociate.Proiectul isi propune in continuare sa transmita un puternic mesaj de importanta nationala in materie de integrare a copiilor institutionalizati in comunitate, pentru binele general al societatii, insa implementarea se face in prezent in principal in doua centre de plasament din judetul Constanta.Copiii au fost implicati intr-o activitate ampla ce a presupus mai intai fotografii ale mainilor lor, realizate artistic de fotograful Horia Manolache, cu experienta semnificativa in proiecte sociale artistice in Bucuresti si San Francisco si ulterior o interpretare a acestor fotografii la nivel artistic de catre artistul grafic Gabi Toma.Tablourile au fost expuse spre vanzare la licitatia caritabila care a avut loc la Hilton Inn Garden Old Town. Fondurile stranse vor fi destinate sustinerii copiilor din centre de plasament, pentru realizarea de activitati in afara centrelor, in special tabere si excursii, programe ample in care copiii sa aiba parte de un mix corect intre relaxare, distractie, educatie, cultura, totul cu accent pe integrarea sociala.Copiii ce au trecut prin trauma abandonului au nevoie de activitati care sa le ofere in acelasi timp perspective, respect de sine si motivatie pentru un viitor frumos.Gazda evenimentului a fost Veronica Soare - MC, filantrop activ si foundraiser. Momentele artistice nu au lipsit si printre acestea s-au numarat un recital al copiilor de la Arpeggio Music School, dansuri ale trupei de dans Fresh de la centrul de plasament Delfinul si surpriza serii - recitalul acapela realizat de Cristina Balan.", spune artista, care s-a implicat probono. De altfel, toate costurile evenimentului au fost asigurate de sponsori, astfel incat sumele stranse la Gala sa ramana integral pentru a finanta activitatile copiilor din centre de plasament.", afirma Razvan Iancu, Coordonator al proiectului Mana cu Mana.Evenimentul a fost organizat cu sustinerea Hilton Inn Garden Old Town, Fundatia Deloitte, AutoEquip Solution, Mediarom Grup, ESRI Romania, PepsiCo, Ideal Fine Arts. Parteneri media: Agerpres, PR Wave, Ziare.com, Business24.ro, IQads.ro, Imparte.ro, labucatarie.ro. Parteneri logistici: ITexclusiv, SpeedHost, SianImage.Mana cu Mana este un demers conceput in beneficiul copiilor aflati sub o forma de protectie in centre de plasament, proiect implementat alaturi de Asociatia United Hands Romania, Fundatia Refresh si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta. Parte dintr-o platforma de programe dedicate copiilor vulnerabili (Copii cu Viitor), Mana cu Mana este un proiect inedit, social - artistic, ce presupune in prim-plan expozitii foto in spatii publice si online pentru diseminarea campaniei.