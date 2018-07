Gest incalificabil in Parlament cand s-a cerut un moment de reculegere pentru tanarul caruia statul i-a refuzat dreptul la viata (Video)

Moment de reculegere intrerupt de Bodog

Marti a avut loc sedinta Senatului Romaniei in care PSD si ALDE au impus modificarea Codului Penal astfel incat infractiuni grave sunt dezincriminate, mai ales din categoria acelora prin care sunt furati banii cetatenilor de cei care ar trebui sa-i administreze.Cu o seara inainte, Calin Farcas murea. Tanarul de 29 de ani reusise in aprilie, in doar cinci zile, sa mobilizeze mii de oameni care au adunat suma necesara pentru transplantul care i-ar fi salvat viata, insa la noi nu avea unde sa-l faca si nu a fost primit in alte state UE pentru ca Romania nu a facut demersuri sa devina stat cu drepturi depline in reteaua Eurotransplant.In ultimul sau mesaj postat pe Facebook, Calin Farcas spunea ca a obosit sa lupte cu statul pentru dreptul sau la viata.Pentru acest tanar senatorul USR Florina Presada a cerut colegilor sai prezenti la sedinta sa tina un moment de reculegere."Doresc sa va propun un moment de reculegere in memoria tanarului Calin Farcas, in varsta de 29 de anji, care s-a stins aseara, pentru ca nu a putut beneficia de un transplant de plamani. Si asta deoarece acest guvern nu a reinnoit acordul cu Eurotransplant. Ii suntem datori acestui tanar, asa ca va rog sa pastram un moment de reculegere in memoria lui", a spus Presada.Senatorii au dat curs initiativei. Intregul moment a durat 18 secunde, cu tot cu ridicatul in picioare al tuturor celor din sala, dupa care Adrian Tutuianu, presedintele de sedinta, a considerat ca e suficient si i-a cerut senatoarei USR sa-si expuna explicatia votului impotriva pentru modificarile la Codul Penal.Insa, fostul ministru al Santatatii in primele doua guverne PSD, social-democratul Florin Bodog, a intrerupt discursul, pentru a o acuza pe Presada ca minte in legatura cu motivele pentru care a murit Calin Farcas."Doamna senator va rog foarte mult sa nu mai mintiti in senat. Daca ati fi consultat site-ul Agentiei Nationale de Transplant ati fi vazut ca exista acord semnat in vigoare cu Eurotransplantul. Asa ca nu mai mintiti in Senat, va rog foarte mult!".Florina Presada a vrut sa isi argumenteze pozitia, insa Tutuianu i-a spus ca nu-i mai permite."Ne-ati convocat aici in sesiune extraordinara ca sa trecem niste legi pentru infractori in timp ce aseara s-a stins din viata un tanar de 29 de ani si pentru care Guvernul Romaniei nu a facut nimic", a apucat sa spuna Florina Presada, inainte sa se auda vocea presedintelui de sedinta care a cerut sa i se taie microfonul pentru ca ceea ce spune "nu are legatura cu votul".Senatoarea USR avea insa un alt microfon pregatit, conectat la o boxa personala adusa in Parlament, asa ca si-a continuat discursul."In loc sa dezbatem aici in sesiunea extraordinara legi care sa salveze vieti ne-ati pus aici ca sa dam legi pentru niste penali ca dl Dragnea, ca dl Costoiu, dl Catalin Voicu, Nicusor Constantinescu, Sevile Shhaideh si Cristian Popescu Piedone, care vor scapa de puscarie dupa ce va trece acest Cod Penal de Parlament", a mai spus Presada.Adrian Tutuianu a intervenit la microfonhul plenului, cerand chestorilor sa o evacueze, insa aceasta a continuat."Nu aveti niciun fel de rusine si niciun fel de jena pentru cetatenii Romaniei. Sa stiti ca acest rau pe care il faceti Romaniei nu va fi uitat. Romania nu este o tara a infractorilor, este tara cetatenilor onesti, care muncesc ca sa aiba sansa la o viata decenta. Sa stiti ca nu vrem sa fim o natie de hoti, si nu vrem sa fim condusi de penali si nici nu vrem ca romanii din Europa sa fie pusi in pericol de niste ticalosi. USR va face tot ceea ce este posibil pentru a amana intrarea in vigoare a acestor legi, USR a votat impotriva modificarilor la Codul Penal".Tutuianu a avertizat-o ca a "incalcat dispozitiile regulamentului": "Va rog sa nu ma puneti in situatia sa cer chestorilor sa va evacueze din sala".Reactia lui Florian Bodog a venit desi in martie 2017, in timpul mandatului sau in fruntea Ministerului Sanatatii, Spitalul AKH din Viena a reziliat unilateral contractul prin care erau realizate interventii de transplant pulmonar romanilor inscrisi pe lista.Totodata, Bodog nu a luat cat a fost ministru nicio masura fata de Spitalul Sfanta Maria, aflat in subordinea Primariei Capitalei, insa cu multe probleme semnalate de Corpul de Control al Ministerului in timpul guvernarii tehnocrate.Narcis Copca, cel care este manager al Spitalului si astazi, este cel care, in decembrie 2016, a refuzat accesul expertilor Eurotransplant pe care Vlad Voiculescu ii invitase in Romania pentru a ajuta la dezvoltarea centrului local de transplant pulmonar."Prin aceasta va informam ca nu sunteti bineveniti pe 8 si 9 decembrie sa faceti o vizita oficiala sau neoficiala la Spitalul Sfanta Maria din Bucuresti. Daca nu veti respecta rugamintea noastra, o sa consideram atitudinea dumneavoastra ca o lipsa de respect, ca nu doriti o colaborare buna si onesta si ca va amestecati voit in politicile de sanatate publica nationale. Asa ca, vom fi nevoiti sa actionam in consecinta, sa deschidem o ancheta oficiala si sa informam publicul", ii averizase Copca pe expertii Eurotransplant.Coincidenta sau nu, in 2016 au primit un transplant de plamani 5 pacienti in strainatate. In 2017 unul singur."In 2018, doua cazuri au fost operate de Dr. Igor Tudorache, un medic de origine romana stabilit in Hanovra. Pe baza de voluntariat. Centrul de la Bucuresti (Sfanta Maria, n.red.) nu poate gestiona cazuri complexe, de aceea l-a refuzat pe Calin, recomandandu-i sa plece 'in strainatate'", scrie marti pe Facebook Vlad Voiculescu.De altfel, chiar si actualul ministru al Sanatatii Sorina Pintea, in interventiile de marti, a indicat ca mandatul lui Bodog a fost marcat de inactivitate in domeniul transplantului."Cred ca nu ne-am facut datoria ca si tara. Pentru ca in momentul in care esti membra sau doresti sa aderi la o organizatie trebuie sa indeplinesti niste conditii. Din punctul meu de vedere cel mai mult a afectat scandalurile legate de ceea ce s-a intamplat in transplantul renal si alte tipuri de transplant, lucruri care au scazut increderea oamenilor in actul donarii, pentru ca pana la urma nu poti face un transplant daca n-ai un organ. (...) Sa nu uitam ca, deci ceva misca", a spus marti Sorina Pintea, solicitata de jurnalisti sa spuna care sunt cauzele care au dus la moartea tanarului Calin Farcas.