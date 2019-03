Guvernul ar putea fi obligat sa anunte de la inceputul anului zilele libere acordate

Ziare.

"Actul normativ prevede si obligativitatea de a stabili zilele in care se vor recupera aceste minivacante", precizeaza senatorul UDMR, Derzsi Akos, membru al Comisiei pentru Munca a Camerei superioare a legislativului.Proiectul de lege vizeaza predictibilitatea in relatia cetatenilor si a antreprenoriatului cu institutiile publice, a explicat liderul grupului UDMR din Senat, Cseke Attila."Avem nevoie de mai multa predictibilitate in administratia publica. Determinarea zilelor lucratoare pe tot anul ar veni in ajutorul cetatenilor care se adreseaza unor institutii publice, dar ar fi si in favoarea angajatilor din aceste institutii care si-ar putea planifica, din timp, vacantele", a spus acesta.Daca si Camera Deputatilor va vota in favoarea initiativei, Guvernul ar putea stabili zilele libere pe anul 2020 in ianuarie anul viitor.