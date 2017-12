Happy New Year, neamule!

Ziare.

Pe toate cele sapte felicitari scrie acelasi lucru: "Happy New Year 2018!".Textul ma flateaza. Inseamna ca sase prieteni, plus un lider de partid care nici nu ma cunoaste, toti au despre mine o parere excelenta, ma socot poliglot si mi se adreseaza intr-o limba euroatlanica, anume ca sa nu ma jigneasca in obisnuita mea limba carpato-dunareana.Efectul este pe masura. Daca te gratuleaza cineva cu "Happy New Year 2018!", parca ar insinua ca te tragi direct din Shakespeare, pe cand daca-ti spune "La multi ani!", ca la piata Obor, te aduce pe loc la realitate si iti aminteste cat de contemporan esti cu Liviu Dragnea si cu Liviu Pop.N-am nimic cu acesti doi domni. Citind CV al dlui Dragnea, am aflat ca are cunostinte "avansate" de limba engleza si de limba de franceza. Citindu-l pe cel al dlui Pop, am observat ca nu se lauda cu vreo limba straina.Nici nu l-as banui de asa ceva si chiar ar fi perfect, daca ar ajunge sa se laude macar cu limba romana, care ii produce uneori dureri deEste ciudat insa ca pe colega sa, dna Olguta Vasilescu, n-o apuca durerea de genunche, atunci cand face eforturi la limbi straine. Ba, dimpotriva, a vorbit recent destul de recent in franceza si in engleza la intruniri internationale.Auditoriul insa a ramas inmarmurit, amintindu-si brusc de coana Chirita a lui Vasile Alecsandri, cea care impresiona asistenta cand pronunta "furculision" sau "fripturision".Nu este jenant, este jalnic. Unui demnitar nu-i poate fi permis sa faca exercitii de terapeutica vocala in public. Vorbirea corecta si transmiterea celor spuse prin traducator fac parte din atributiile indisolubile ale demnitatii.Mi-aduc aminte de vremurile uitate interbelice. Romania era tara francofona, nu americanizata ca acum. Dar niciodata urarile nu se faceau altfel decat numai in romaneste. Orice absolvent al bacalaureatului putea vorbi franceza fluent, o facea numai in cadrul adecvat. Altfel, parea nelalocul lui.Dar si francofonismul nostru a decazut simtitor cand s-a scos limba franceza din scoli si s-a inlocuit cu limba rusa. In mod ciudat, franceza a inceput sa fie data uitarii, iar rusa n-a prins. Poate e mai greu de invatat, poate a fost o anumita lipsa de simpatie pe care multi dintre noi o simteau fata de limba lui Ivan Turbinca.Si iata ca, dintr-o data, descoperim in 1989 pasiunea pentru anglo-americana. Nu e rau daca asta ne ajuta sa citim corect clasicii literaturii engleze, dar mi se pare o intoarcere la "furculision", daca incercam in acest fel sa impestritam limba stramosilor nostri.Caci nu vad niciun motiv sa spui "cash" in loc de "numerar", "open" in loc de "deschis", "closed" in loc de "inchis", "push" in loc de "impinge" sau "OK", in loc de "bine".Parca nimic din toate acestea nu-mi suna corect la ureche. Nici macar nu sunt convins ca aceia care au inscriptionat astfel ghiseele institutiilor sunt toba de engleza. Mai curand imi amintesc de acele CV ale unor demnitari care pretind ca vorbesc excelent, avansat, curent sau perfect cateva limbi straine.Dupa ce am aflat cum se iau doctoratele, copiind lucrarile altora, dupa ce am vazut la ce universitati cunoscute pentru fabricile lor de diplome si-au facut somitatile noastre a doua si chiar a treia facultate, parca imi vine sa cred ca si cunoasterea limbilor straine poate fi tot multa fandoseala de imagine si putina cultura.Totul mi se pare o impietate si lipsa de respect fata de inaintasi, care erau cu adevarat cultivati. Stiati ca toti fanariotii aveau inalte studii si cunosteau cel putin 2-3 limbi straine? Carturarii si gramaticii de la curtea domnitorilor cunosteau deopotriva limbi orientale si europene.Cronicarii nostri cunosteau greaca, latina, poloneza, rusa, uneori maghiara, alteori italiana. Le invatasera ca sa se documenteze in aceste limbi, nu ca sa trimita felicitari.Domnul Moldovei Dimitrie Cantemir a uimit Europa prin faptul ca vorbea, dar si scria curent, in sapte limbi diferite. Cunoscut ca unul din cei mai cultivati oameni ai vremii, Cantemir a fost ales membru al Academiei din Berlin, iar tarul Rusiei Petru I l-a angajat ca prim-consilier al sau.Iata cu ce inaintasi ne putem mandri. Iar noi ne fandosim poligloti, scriindu-ne unul altuia "Happy New Year" in loc de "La multi ani"!