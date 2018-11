Harta binelui din Romania. Tu ce iubesti la orasul in care locuiesti?

Ziare.

com

Insa aceasta celebrare este dincolo de factori istorici, geografici sau politici. Este despre romani. Oricate nemultumiri am avea in prezent, oricata vina am arunca in trecut, o vorba inteleapta din popor spune ca "omul sfinteste locul", si spre aceasta ne propunem sa ne indreptam atentia.Fiecare regiune are specificul ei, fiecare oras are atuuri, fiecare comunitate are ceva magic de care ne indragostim.Noi am facut o lista cu marile orase si farmecul lor, dar mai mult din perspectiva turistului. Va asteptam, insa, cu povestile voastre. Unde locuiti, ce va place la orasul care va este casa, ce realizari v-au adus bucurie si mandrie? Scrieti cateva cuvinte despre ce iubiti la orasul vostru, postati-le la comentarii sau trimiteti-le la. Ajutati-ne ca, impreuna, sa realizam harta binelui din Romania!Noi o sa incepem cu, capitala tarii. Unii il considera toxic pentru aer si trafic, altii pentru administratie, pentru unii e prea zgomotos si agitat, insa fiecare oras are farmecul lui pentru cei care il aleg, si Bucurestiul nu face exceptie.Are pentru fiecare ceea ce are nevoie, de la joburi, la modalitati de petrecere a timpului liber, la oamenii pe care-i intalnesti. Daca vrei, ai o lectie de viata la fiecare pas.Adesea pus in oglinda cu Capitala este. Administrarea orientata spre nevoile cetatenilor, dezvoltarea spectaculoasa din ultimii ani, precum si oamenii asezati si primitori i-au facut pe multi care l-au vizitat sa se mute cu totul acolo.Sisi-a recapatat stralucirea in ultimii ani, semanand tot mai mult cu orasele occidentale, dar pastrand in acelasi timp spiritul zonei. Si aici oamenii sunt deosebit de calzi si uniti, fapt ce s-a vazut si in solidarizarea din acest an, cand un incendiu a devastat Palatul Episcopal Greco-Catolic, emblema a orasului.pastreza si acum, la 100 de ani, viu spiritul Unirii. Daca atunci avea 10.000 de locuitori, in deceniile ce au urmat a cunoscut o dezvoltare sustinuta. Astfel, onorand radacinile istorice, a ajuns unul dintre cele mai moderne si tehnologizate orase.este o alta bijuterie a Romaniei, care a demonstrat ca faptul ca a fost in 2007 prima capitala culturala europeana din tara nu a fost o coincidenta. Specificului multicultural al acestui oras vechi de opt secole ii face pe toti cei ce-i trec hotarul sa se simta ca acasa.si, desi din regiuni diferite, te primesc cu acelasi aer proaspat. Ambele centre universitare, pline de tineri, dar si turisti, incarcate de istorie, dar deschise catre viitor.Bineinteles ca ne uitam si spresice ne primesc in fiecare vara la mare, dar si catresi, cu peisaje desprinse din povesti.Si am putea continua pana am trece prin fiecare oras, sat si catun, dar stim ca nu am putea-o spune mai bine decat voi. Luati-va un moment si ganditi-va la ce va aduce recunostinta cand va ganditi la locul care va e "acasa". Si, daca simtiti, impartasiti asta cu noi, la. Sa punem cat mai multe @stegulete@ pe harta binelui din Romania!