Imbatranirea accelereaza in Romania: Varsta medie e 41 de ani si se nasc din ce in ce mai putini copii

La 1 ianuarie 2017, numarul de persoane inregistrate cu domiciliul in Romania era de 22,223 milioane, in scadere de la 22,242 milioane la inceputul lui 2016.La 1 ianuarie 2018, populatia urbana (56,4%) si cea de sex feminin (51,2%) erau majoritare, potrivit INS.La 1 ianuarie 2018, populatia dupa domiciliu din mediul urban a fost de 12,508 milioane persoane, in scadere cu 0,1% fata de 1 ianuarie 2017.Populatia feminina la 1 ianuarie 2018 a fost de 11,358 milioane persoane, in scadere cu 0,2% fata de aceeasi data a anului precedent.Totodata, procesul de imbatranire demografica s-a adancit, comparativ cu 1 ianuarie 2017 remarcandu-se o scadere usoara a ponderii persoanelor tinere (0-14 ani) si o crestere de 0,3 puncte procentuale a ponderii populatiei varstnice (de 65 ani si peste).Varsta medie a populatiei a fost de 41,3 ani, cu 0,2 ani mai mare decat la 1 ianuarie 2017, potrivit datelor INS."La 1 ianuarie 2018 cea mai mare pondere in totalul populatiei o detinea grupa de varsta 45-49 ani (8,6%). La masculin, ponderea acestei grupe de varsta a fost de 8,8%, iar la feminin de 8,3%. Ponderea grupei de 0-4 ani a fost de 4,6%, mai mica decat cea a grupei de 5-9 ani (5%) si a celei de 10-14 ani (5,1%) ", se arata in comunicat.