Imbulzeala la bilete pentru Revelionul Pensionarilor. Primul la coada a fost un barbat de 82 de ani: Eu sunt dornic de dans

Primul care s-a asezat la coada a fost un pensionar de 82 ani, care a venit pe jos din cartierul Tiglina 1."Am plecat de acasa de la 4 dimineata. Am venit pe jos, din Tiglina 1. Nu circula niciun autobuz, nici masini taxi nu erau. Eu sunt dornic de dans, trebuie sa dansez si din cauza asta am venit aici. Mergem an de an", a declarat barbatul.Dupa ora 6:00, coada cuprindea peste 100 de persoane, iar pensionarii au devenit agitati si au inceput sa se certe pe lista de inscriere. Multi au reprosat faptul ca la fata locului nu au fost politisti locali sau jandarmi care sa asigure ordinea, dupa ce la ora 8,00 s-au deschis ghiseele."Nu au fost organizati, sa puna un gard, ceva. Imbulzeala mare. Ca pe vremea comunismului cand erau la cozi si isi rupeau bulendrele de pe ei", a spus un pensionar.In replica, purtatorul de cuvant al Primariei Galati, Ovidiu Matache, a declarat ca nu se impuneau masuri speciale de ordine, in conditiile in care numarul de locuri pentru revelion e suficient pentru a acoperi cererile."Am considerat ca nu se impune pentru ca, sunt chiar sunt suficiente. Ca si anul trecut, cand biletele s-au dovedit a fi suficiente, astfel incat nu a ramas nimeni fara loc, si de aceasta data sunt disponibile 1.150 de locuri pentru Revelionul Pensionarilor", a precizat Matache.In cele din urma, spiritele s-au potolit si pensionarii aflati la ghisee au intrat in posesia biletului de Revelion. Pretul biletului pentru o persoana este de 80 lei, iar cei interesati vor trebui sa prezinte ultimul cupon de pensie la ghiseele care vor fi deschise in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 8:00 si 16:00.Revelionul Pensionarilor va avea loc la Patinoarul artificial "Dunarea" Galati in data de 31 decembrie, incepand cu ora 20:30.Programul artistic va fi asigurat prin intermediul Teatrului National de Opera si Opereta "Nae Leonard", invitati fiind artistii Ion Suruceanu, Cristina Vasopol, Aurica Totolici, formatia "Unison" si formatia "Plai romanesc", care va prezenta obiceiuri si datini populare.Meniul va cuprinde platou traditional taranesc; pastrav cu mamaliga, usturoi si lamaie; mixt grill cu garnitura de legume mexicane; placinta cu branza. Se vor servi bauturi precum coniac, vin alb, sampanie, apa, suc si cafea.