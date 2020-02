Inca un muncitor din Sri Lanka a ajuns la brutaria din Ditrau. Mai vin altii si din Nepal (Video)

Scandalul

Directorul fabricii de paine, Kollo Katalin, a declarat ca marti si miercuri se intocmesc documentele necesare pentru angajare si, de joi, Dayan, tanarul muncitor singalez, de 24 ani, va incepe sa lucreze. Deocamdata, va munci alaturi de compatriotii Piumal si Mahinda, dupa care va merge la sectia de patiserie a brutariei, intrucat are experienta in acest domeniu."A venit ca sa ne dea actele pentru a face documentele pentru Inspectoratul de Imigrari, s-a intalnit cu colegii, i-am aratat brutaria, unde o sa lucreze. Deocamdata va lucra cu Mahinda si Piumal, pentru a fi mai usoara acomodarea.Am inteles ca a lucrat cinci ani ca patiser si noi avem mare nevoie de un patiser cu experienta si va merge la sectia de patiserie. Acum s-a dus acasa, sa se odihneasca, sa faca analizele medicale.Azi si maine terminam si de joi intra in productie. Dayan are 24 ani, e un baiat de treaba, vrea sa lucreze, mi se pare foarte multumit ca a ajuns la noi, speram ca va fi totul in regula, suntem optimisti. A fost asteptat de ceilalti doi, erau curiosi de el, si Piumal si Mahinda sunt bucurosi ca deja sunt trei si e mai usor pentru ei", a precizat Kollo Katalin.Si reprezentantii firmei de recrutare au postat, pe o retea de socializare, ca muncitorul din Sri Lanka este bucuros ca a ajuns intr-o tara atat de frumoasa."Dayan a aterizat astazi (luni - n.red.) la Otopeni! El este din Sri Lanka si are ca destinatie Ditrau. Este nerabdator sa isi vada colegii si bucuros ca a ajuns intr-o tara atat de frumoasa, despre care a auzit lucruri bune", au scris reprezentantii firmei de recrutare pe pagina de socializare.Directorul fabricii a mai spus ca, deocamdata, situatia in comuna este linistita, dar ca vanzarile de paine in zona au scazut cu 50%, pentru ca mai sunt oameni, in special in varsta, care "nu mananca paine de la migranti".Despre sosirea celorlalti patru muncitori din Nepal, Kollo Katalin a spus ca inca nu stie o data exacta, intrucat acestia asteapta sa primeasca viza.Angajarea a doi muncitori din Sri-Lanka la brutaria din Ditrau, cea mai mare din zona Gheorgheni, a starnit nemultumirea unei parti a locuitorilor, care au spus ca le e teama ca in comuna vor veni multi migranti, care sa le impuna propria cultura si sa le puna in pericol siguranta.Doi proprietari de locuinte unde au fost cazati muncitorii straini au primit amenintari de la localnici, astfel incat patronii fabricii de paine au decis sa ii mute pe acestia la Gheorgheni.De asemenea, a fost creat un grup pe Facebook, care poarta numele "Migrans mentes ditrot akarunk" (Vrem un Ditrau fara migranti), in care au fost postate multe mesaje impotriva celor doi.Situatia in comuna a devenit tensionata, iar pe 29 ianuarie, aproximativ 200 de localnici, in frunte cu preotul capelan romano-catolic , Biro Karoly, s-au adunat pentru a cere, in sedinta Consiliului Local, discutarea acestei probleme.Intrucat chestiunea nu era pe ordinea de zi, iar sala de sedinte era neincapatoare, s-a luat decizia sa se ia in discutie aceste nemultumiri la o adunare populara.Ulterior, in cadrul forumului, oamenii au spus ca, de fapt, sunt nemultumiti pe patronul brutariei, pentru ca nu ofera conditii corespunzatoare de munca, nu acorda salarii decente si se poarta urat cu angajatii.Cazul a ajuns in atentia IPJ Harghita, care a deschis un dosar penal in rem pentru infractiunile de incitare la ura sau discriminare, dar si a Avocatului Poporului si a Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii.