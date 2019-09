Incepe campania de vaccinare antigripala gratuita

Ziare.

"Anul acesta, Ministerul Sanatatii a achizitionat un numar de 1.500.000 doze de vaccin gripal, cu aproximativ 200.000 mai mult fata de anul trecut, astfel incat sa se asigure vaccinarea unui numar cat mai mare de persoane din categoriile cu risc ridicat de imbolnavire.Ca in fiecare an, campania de vaccinare a Ministerului Sanatatii se deruleaza prin cabinetele medicilor de familie si unitatile sanitare cu paturi si vizeaza reducerea la maximum a imbolnavirilor prin gripa de sezon", a transmis ministerul.Reprezentantii ministerului precizeaza ca vor fi vaccinate persoanele cu risc ridicat de imbolnavire, persoane cu varsta peste 65 de ani, persoane cu boli cronice, in special boli respiratorii si cardiovasculare, boli metabolice, copii si batrani institutionalizati, personal medical, gravide, conform strategiei MS si recomandarilor OMS si ECDC.Ministerul precizeaza ca primele 50.000 de doze de vaccin au ajuns deja in teritoriu si sunt utilizate pentru imunizarea personalului medical.Din a doua parte a lunii octombrie vor fi distribuite si celelalte doze de vaccin, astfel incat sa inceapa si vaccinarea in cadrul cabinetelor medicilor de familie."In ultimii doi ani am facut pasi importanti pentru imbunatatirea activitatii de vaccinare. Campaniile de vaccinare si informare "door to door" pentru vaccinarea antirujeola au dus la cresterea numarului de copii vaccinati in zonele defavorizate unde s-au derulat.Anul acesta primim finantare europeana pentru implementarea mai multor masuri care vizeaza cresterea gradului de vaccinare in Romania. Iar in aceasta toamna incepem mai repede vaccinarea antigripala a personalului medical, cea mai expusa categorie de persoane la imbolnavire", a declarat Sorina Pintea, ministrul Sanatatii.A.G.