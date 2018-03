Ingrijirea paliativa a fost reglementata oficial in Romania, dupa 26 de ani de la aparitia primelor servicii de acest fel asigurate de voluntari

Ziare.

Pana acum, ingrijirile destinate persoanelor cu boli cronice progresive sau incurabile s-au dezvoltat sporadic in Romania, atat in sistemul public cat si in cel privat, sub forma organizatiilor de caritate sau SRL-urilor.Ritmul lent si aleator de dezvoltare a determinat un grad de acoperire redus la nivelul intregii tari: din cei pestecare sufera de cancer si alte afectiuni non-oncologice si care ar avea nevoie de ingrijire paliativa,in prezent la aceste servicii.Prima reglementare oficiala unitara a modului de organizare a ingrijirilor paliative in Romania,, prezinta strategia de dezvoltare progresiva a ingrijirilor paliative, ca parte integranta a sistemului de sanatate."Prin acest regulament se creeaza practic premisele implementarii si dezvoltarii programului Bancii Mondiale, prin care serviciile de ingrijire paliativa vor fi extinse, pentru ca nevoia reala sa fie acoperita cat mai eficient pe tot teritoriul tarii. In acest moment, in Romania sunt inca 17 judete in care nu exista niciun fel de servicii de ingrijiri paliative", sustine, unul dintre specialistii care au lucrat la acest regulament.Regulamentul detaliaza toate categoriile de beneficiari ai serviciilor de ingrijiri paliative: pacientii adulti cu boli oncologice, cardiovasculare, pacientii cu scleroza laterala amiotrofica, dementa in ultimul stadiu, bolnavii cu scleroza multipla, cei care sufera de boala Parkinson, pacientii cu boli cronice pulmonare, cu accidente vasculare si coma si pacientii cu miastenia gravis.In cazul pediatriei, vor beneficia de ingrijiri paliative(afectiuni pentru care tratamentul curativ este posibil, dar poate esua),(afectiuni pentru care tratamentul intensiv poate prelungi prognosticul si imbunatati calitatea vietii),pentru care de la inceput este posibil numai tratament paliativ sicare determina o fragilitate constitutionala si o mare susceptibilitate pentru complicatii.In functie de complexitatea cazurilor si de nevoile pacientilor, acestia vor beneficia de ingrijiri paliative de baza sau ingrijiri paliative de specialitate.Pe masura ce personalul medical va fi instruit pentru acordarea ingrijirilor paliative de baza, aceste servicii vor fi acordate la domiciliu sau in cabinetele medicilor de familie, in spitalele generale sau de specialitate, in centrele de zi sau ambulatorii.Ingrijirile paliative specializate vor fi acordate de catre echipe multidisciplinare cu pregatire aprofundata in domeniul paliatiei (medici, asistenti medicali, asistenti sociali, psihologi, terapeuti, consilieri spirituali) in diferite medii de ingrijire: la domiciliul pacientilor, in sectii/compartimente de ingrijiri paliative, in ambulatoriu sau in centre de zi.Serviciile cunoscute publicului larg ca "" se incadreaza in aceasta ultima categorie de servicii specializate de ingrijiri paliative.", declaraOrdinul modifica legislatia actuala de autorizare a furnizorilor de ingrijiri la domiciliu si stabileste criterii distincte pentru autorizarea serviciilor care acorda ingrijiri paliative la domiciliu.