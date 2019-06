INS face recensamant national in 2021: Cine isi completeaza online singur fisa primeste o zi libera

Colectarea datelor online

Zi libera

Sanctiuni

impiedicarea persoanelor implicate in actiunea de recensamant pentru efectuarea inregistrarilor ce fac obiectul recensamantului in conformitate cu prevederile prezentei legi

sau a desfasurarii, in orice mod, a lucrarilor recensamantului; (amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei)

refuzul furnizarii informatiilor solicitate sau furnizarea de date eronate sau incomplete; (amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei)

nerespectarea dispozitiilor legale si a instructiunilor privind modul de inregistrare si

prelucrare a datelor populatiei si de pastrare a caracterului confidential al datelor personale declarate de cetateni; (amenda de la 1.500 lei la 5.000 lei)

impiedicarea accesului in interiorul complexelor rezidentiale aflate in proprietate privata, precum si in cele apartinand cultelor religioase a personalului de recensamant in vederea desfasurarii tuturor activitatilor aferente recensamantului; (amenda de la 1.500 lei la 5.000 lei)

utilizarea de catre personalul de recensamant a datelor obtinute in alte scopuri decat cele statistice; (amenda de la 1.500 lei la 5.000 lei)

Puteti citi integral proiectul de lege aici -



Ziare.

com

Proiectul a fost publicat de Institutul National de Statistica pe 19 iunie, fiind preluat pe site-ul Executivului pe data de 21. Acesta se afla in consultare publica pana pe 19 iulie."Recensamantul din anul 2021 are ca obiectiv prioritar producerea de statistici oficiale nationale si europene, sub forma unor indicatori statistici, in conditii de calitate, privind numarul si distributia teritoriala a populatiei rezidente, a structurii demografice si socio-economice, date referitoare la gospodariile populatiei, precum si la fondul locativ, conditiile de locuit ale populatiei si cladirile in care se situeaza locuintele", se arata in proiectul de lege.In perioadase va desfasura, etapizat, recenzarea populatiei si locuintelor, iar in prima parte cetatenii isi pot completa singuri, online, formularele de recenzare.a datelor individuale si a celor referitoare la gospodarii, locuinte si cladiri - auto-recenzarea online."Fiecare persoana cu resedinta obisnuita in Romania trebuie sa se autorecenzeze accesand pe Internet propriul formular individual P, completat deja partial cu anumite date obtinute prin colectarea indirecta, pe baza unui nume de utilizator si a unei parole, si sa realizeze, dupa caz, urmatoarele modificari sau completari:a) sa modifice informatii deja completate in formular prin colectarea indirecta din surse administrative care nu corespund cu realitatea;b) sa completeze adresa resedintei obisnuite in cazul in care aceasta nu corespunde cu adresa de domiciliu;c) sa completeze raspunsurile la toate intrebarile din formularul individual;d) sa completeze raspunsurile la toate intrebarile din formularul gospodariei din care face parte daca acesta nu a fost completat deja de un alt membru al gospodariei;e) sa completeze raspunsurile la toate intrebarile referitoare la cladirea in care este amplasata locuinta, in cazul in care raspunsurile la aceste intrebari nu sunt deja completate", se arata in proiect.Ulterior, in cazul persoanelor care nu au apelat la mediul online, in perioada octombrie - noiembrie 2021 se realizeaza in teren colectarea datelor prin interviu fata in fata, asistata de calculator. In aceeasi perioada se va realiza si colectarea datelor cladirilor si locuintelor pentru care nu s-a realizat auto-recenzarea online.E bine de stiut ca romanii care se auto-recenzeaza vor avea dreptul la o zi libera din partea angajatorilor."Persoanele salariate care se auto-recenzeaza prin intermediul Internetului au dreptul la o zi libera, platita, in scopul incurajarii utilizarii cu predilectie a acestei metode (...) ziua libera platita se acorda in termen de maxim 12 luni de la data realizarii cu succes a auto-recenzarii", se mai arata in proiect.Refuzul de a furniza date este contraventie, fiind sanctionat cu amenda intre 1.000 - 5.000 de lei.Constituie contraventii urmatoarele fapte savarsite de catre persoane fizice:Ultimul recensamant general in Romania a avut loc in 2011.