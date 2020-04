Interpretul in limbajul semnelor: Zadarnicirea combaterii bolilor e greu de pronuntat si de cei care vorbesc

Ziare.

com

Anicescu a declarat pentru Digi 24 ca el primeste mesajul in acelasi timp cu telespectatorii si ca face traducerea pe moment."Primesc informatiile in acelasi timp cu telespectatorii si trebuie sa ma descurc. Traducerea are un grad mai mare de dificultate, mai ales cand se enumera nume de persoane sau de localitati, pentru care nu exista reprezentare in limbajul semnelor si atunci trebuie sa le dactilez (le scrie pe litere, folosind alfabetul semnelor, unde fiecare semn, sau dactilema, este o litera - n.red.)", a declarat Bogdan Anicescu.El a precizat ca sunt foarte dificile anumite sintagme, precum "zadarnicirea combaterii bolilor". "Este greu de pronuntat si pentru persoanele care vorbesc", a spus el.Bogdan Anicescu este constient de misiunea pe care o are si o face cu raspundere, practic el se adreseaza unui public de 23.000 de romani cu deficiente de auz, dintre care 20.000 nu aud deloc.Anicescu are 31 de ani si este absolvent de Psihopedagogie Speciala si este interpret in limbaj mimico-gestual in cadrul Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania.