Iohannis a promulgat legea protectiei datelor cu caracter personal

Proiectul adoptat de Parlament prevede ca prelucrarea datelor genetice, biometrice sau a informatiilor privind sanatatea este permisa doar cu consimtamantul explicit al persoanei vizate sau numai daca prelucrarea se face in baza unor dispozitii legale exprese.Parlamentarii au decis ca daca sunt folosite sisteme de monitorizare prin mijloace de comunicatii electronice si/sau prin mijloace de supraveghere video la locul de munca, "prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajatilor in scopul realizarii intereselor legitime urmarite de angajator este permisa numai daca: interesele angajatorilor sunt temeinic justificate si prevaleaza asupra intereselor sau drepturilor si libertatilor persoanelor vizate; angajatorul a realizat informarea prealabila obligatorie completa si in mod explicit a angajatilor; angajatorul a consultat sindicatul inainte de introducerea sistemelor de monitorizare, precum si daca alte forme si modalitati mai putin intruzive pentru atingerea scopului nu si-au dovedit eficienta", se arata in textul legii.Durata de stocare a acestor informatii nu poate sa depaseasca 30 de zile. Acest lucru se poate intampla doar in situatii expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate. Cine incalca prevederile risca avertisment scris sau amenda contraventionala.