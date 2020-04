Iohannis, intrebat ce fac parintii cu scolile inchise pana in toamna: Isi va gasi fiecare familie o solutie

Ziare.

"Exista o legislatie in vigoare care permite unui parinte sa stea acasa daca scoala este inchisa. Eu cred ca foarte multi au o problema cu asta. Dar, pe de alta parte, ganditi-va ce problema ar avea daca si-ar trimite copilul la scoala si copilul ar veni bolnav acasa si ar aduce boala in familie. Ar fi mult mai complicat. Avand in vedere ca exista aceasta lege care sprijina si practic si financiar parintii care trebuie sa stea cu copiii, isi va gasi fiecare familie o solutie proprie, cu speranta ca aceasta faza nu va dura prea mult", a spus Klaus Iohannis.Seful statului a adaugat ca decizia inchiderii scolilor se bazeaza pe faptul ca in unitatile de invatamant din Romania nu se poate mentine distanatarea fizica."In scolile noastre sunt foarte multi elevi, deci distantarea nu se poate realiza in conditii de scoala. Sunt scoli care lucreaza in schimburi. Elevii merg de acasa la scoala si pot duce boala acolo. Elevii se pot infecta la scoala si pot duce boala acasa, unde multi locuiesc cu bunicii, care sunt grup foarte vulnerabil", a mai spus sursa citata.Klaus Iohannis a subliniat ca elevii din anii terminali nu sunt obligati sa mearga la scoala."Se pot pregati in continuare altfel. Nu este nimeni obligat sa mearga la scoala. Cand dintr-un ciclu merge o clasa, se pot realiza conditii de distantare, igienizare si distantare a contactului", a mai spus seful statului.