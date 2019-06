Ionel Palar (Comisia pentru UNESCO): Dosarul pentru includerea iei in patrimoniul mondial, blocat

Ziare.

"Cei care au ales astazi sa cinsteasca ia romaneasca ar trebui sa stie ca Dosarul 'Arta camasii cu altita - Ia, element de identitate culturala in Romania si Republica Moldova' intarzie sa fie depus la UNESCO, pentru a intra in Lista Reprezentativa a Patrimoniului Cultural al Omenirii.. Am facut apel la colegii mei parlamentari sa transformam acest dosar intr-un proiect comun, dincolo de ipocrizia patriotismului declarat prin campaniile electorale! Ia in patrimonial mondial UNESCO este adevarata dovada de patriotism!", a scris deputatul intr-un mesaj pe contul sau de pe platforma Facebook Intr-o alocutiune sustinuta luni, cu ocazia, Palar a spus ca dosarul realizat de Comisia Nationala pentru Salvgardarea Patrimoniului Imaterial, "aflat in subordinea Ministerului Culturii, trebuia finalizat in 2018, dar nu este gata nici acum. Anul trecut, Comisia permanenta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO a constatat aceasta intarziere si a facut demersuri pentru deblocarea dosarului. Realitatea era ca, in lipsa de finantare, Comisia de salvgardare nu functiona. Am intervenit si comisia si-a reluat activitatea, dar numai pentru foarte scurt timp. In an centenar, Romania nu a fost capabila sa solicite la UNESCO introducerea ei in patrimoniul mondial al umanitatii".In prezent, dosarul este din nou blocat, iar Comisia Nationala pentru Salvgardarea Patrimoniului Imaterial este iarasi nefunctionala. "A avut un mandat de doi ani si si-a incetat oficial activitatea la inceputul lunii iunie a acestui an. Nimeni din Ministerul Culturii nu a anticipat situatia astfel incat activitatea sa poata continua fara intrerupere", a mai spus Palar.. Palar a adaugat ca a vorbit cu specialisti in domeniu, care sunt de parere ca, pentru realizarea dosarului, ar fi necesara o perioada de cel putin jumatate de an."Ma tem ca mai pierdem un an, iareste una serioasa si reala", a incheiat acesta.O colaborare la nivel oficial in vederea promovarii in comun, la nivel UNESCO, a camasii cu altita, ca piesa reprezentativa a portului traditional romanesc, purtatoare de valoare universala, a fost initiata in 2016, iar, in noiembrie 2018, la Bucuresti , a fost semnat un Protocol de cooperare intre Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetarii din Republica Moldova si Ministerul Culturii si Identitatii Nationale din Romania, potrivit tv8.md. Documentul prevede intensificarea colaborarii in domeniul culturii, inclusiv si cooperarea partilor in pregatirea dosarelor de nominalizare a elementelor comune de patrimoniu pentru inscrierea in listele Conventiei UNESCO.Republica Moldova si Romania au promovat deja trei dosare transnationale in Lista Reprezentativa UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanitatii: "Colindatul in ceata barbateasca" (2013), "Tehnici traditionale de realizare a scoartei" (2016), "Practicile culturale asociate zilei de 1 Martie" (2017).Din 2013, pe 24 iunie, la initiativa comunitatii online La Blouse Roumaine, se sarbatoreste Ziua Universala a Iei, marcata de comunitatile romanesti din toata lumea. Femeile, in special, poarta in aceasta zi o ie.