ISU nu renunta la "miercurea sirenelor". Azi testeaza alarma aeriana

Exerctiul are loc in intreaga tara, incepand cu ora 10:00. El ar fi trebuit sa aiba loc in prima zi de miercuri a lunii, dar pentru ca a fost 1 ianuarie a fost amanat cu o saptamana.Sirenele din tara vor emite semnalul "Alarma aeriana", care are rolul de prevenire a populatiei civile asupra aparitiei pericolului.Incepand cu luna august a anului 2017, IGSU desfasoara exercitii de alarmare in prima zi de miercuri din fiecare luna, destinate testarii mijloacelor tehnice existente la nivel national si imbunatatirii timpului de reactie al autoritatilor in situatii speciale de urgenta. Pana acum nu a facut publice prea multe date despre utilitatea si efectele acestor exercitii.