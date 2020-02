Jumatate dintre tinerii romani vor sa plece din tara. Ne-am putea uita la Portugalia si Spania pentru solutii

Ziare.

"Stim din sondajele realizate ca aproximativ jumatate dintre tinerii intre 16 si 34 de ani au planuri de plecare in strainatate, planuri structurate. (...) Procentul celor care au intentii, de pe bancile facultatii, de a pleca in strainatate este foarte apropiat de 47% - 48% pe totalul tineret. Mai mult, intentiile acestea sunt mai bine structurate in cazul celor care sunt in faza de licenta, la cei de la master sau la doctorat, dat fiind faptul ca cei care au avut intentii sa plece, au plecat - procentul este mai mic", a explicat Dumitru Sandu, sociolog, director Centrul de Studii pentru Migratie.Fenomenul de migratie a tinerilor romani nu este insa ireversibil. Tari europene care au trecut prin acelasi proces au reusit sa se redreseze cu ajutorul investitiilor europene pentru dezvoltare sustenabila."Atitudinea publica actuala din Romania este: migratia este o fatalitate. Nu este o fatalitate, se pot face lucruri. Pur si simplu, punctez exemple de solutii care pot duce in directia pe care am semnalat-o anterior. Unu - si astea nu le iau din opinii personale, le iau din experienta istorica europeana. Situatia noastra a avut-o Portugalia, a avut-o Spania. Ce au facut cu ani inainte? Au stiut sa foloseasca fondurile europene. Acolo se ocupa forta de munca, acolo sunt o groaza de oportunitati", mai explica specialistul.Tinerii spun ca vor sa plece din Romania pentru salariile mai mari practicate de companiile din strainatate.Nu toti vor insa sa plece din tara."Am avut oarecum ideea, dar nu prea sunt de acord, pentru ca deja am trait vreo 4 ani in afara tarii, in Italia, si nu ma simt acasa in strainatate si nu, nu sunt de acord", a declarat o studenta.Un nou studiu Eurostat arata ca Romania este pe primul loc la nivel european ca numar de tineri care locuiesc in afara tarii. Aproximativ 600.000 de copii cu varste cuprinse intre 0 si 19 ani au plecat din Romania.