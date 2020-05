Kaufland Romania finanteaza cu 500.000 de euro proiecte care vin in ajutorul persoanelor vulnerabile

cariere@kaufland.ro

Astfel, in cadrul apelului, 500.000 de euro au fost acordati celor 14 proiecte ce vin in sprijinul urgent al grupurilor defavorizate afectate de pandemie si personalului medical din prima linie, in comunitatile din 17 judete din tara si Bucuresti.De la sprijin material si pana la asistenta psihologica, proiectele selectate raspund unor necesitati imediate pentru categorii defavorizate, fie de ordin medical pentru nou-nascuti, asistenta pentru bolnavii de cancer, vin in sprijinul cadrelor medicale, pacientilor, familiilor nevoiase, persoanelor din mediul rural, persoanelor fara adapost, victimelor violentei domestice sau vin sa sustina continuarea educatiei scolare., personalul medical si cei peste 200 de nou-nascuti din 4 maternitati si sectii din Romania, vor avea de acum mai multe echipamente de protectie si aparatura performanta pentru a putea lupta impotriva COVID-19;vor fi dotate cu un sistem inovator de dezinfectare a costumelor cadrelor medicale, ce pulverizeaza fin solutia decontaminata, acoperindu-le cu o pelicula ce neutralizeaza virusul - prin finantarea proiectului Asociatiei CERT-Transilvania Community Emergency Response Team.din Brasov si alte judete vor beneficia de acum de un centru de asistenta multidisciplinara, unde vor avea parte de interventii medicale, precum si de consiliere psiho-emotionala si sociala de la distanta, prin proiectul PalHub al Fundatiei HOSPICE Casa Sperantei.vor fi sprijinite cu locuinte de urgenta amenajate si vor primi servicii medico-sociale speciale, ca urmare a proiectului derulat local de Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale - FONSS;vor fi donate in judetul cel mai afectat, Suceava, catre grupurile defavorizate din mediul rural, dar si medicilor si pacientilor, copii si adulti - prin intermediul Asociatiei Liver Research Club (LIREC) Suceava.Si in restul tarii vor fi donate echipamente si materiale sanitare, prin intermediul Asociatiei Sprijin pentru Comunitate si Asistenta Umanitara Arad, Asociatiei Totul este posibil (in 5 judete), Asociatiei Spital Sofia din Sebes: #AjutSpitalulSofia, Asociatiei Reality Check si Asociatiei Merci Charity Boutique - care a primit sprijin pentru a infiinta o unitate de productie de costume speciale pentru medici., datorita implicarii unor asociatii precum Asociatia Reality Check.prin eforturile Fundatiei Inima de Copil prin proiectul Solidaritate versus Covid-19 si Fundatiei Serviciilor Sociale Bethany, prin initiativa Impreuna pentru comunitati vulnerabile.● Pentru a sustine derularea invatamantului online,- sprijin posibil datorita proiectelor Fundatiei de Sprijin Comunitar din Bacau cu proiectul Alo, sunt aici sa te ajut!, Asociatiei pentru Promovarea Incluziunii Sociale din Cluj, prin actiunea In stare de solidaritate demarata la nivel local si Fundatia Inima de Copil.Peste 143 de proiecte au fost depuse de catre ONG-uri din intreaga tara pe platforma www.instaredebine.ro/ajut , in cadrul apelului de proiecte lansat in luna aprilie, cu o nevoie de finantare ce a totalizat 3,5 milioane de euro., a afirmatFinantarea oferita de Kaufland rasplateste, astfel, implicarea remarcabila a organizatiilor neguvernamentale din ultimele doua luni, care s-au alaturat eforturilor autoritatilor si cadrelor medicale in lupta cu noul virus, continuand, in aceeasi masura, sa activeze in randul comunitatilor locale. Programul #INSTAREDEBINE se adreseaza tuturor asociatiilor, fundatiilor si federatiilor care dezvolta proiecte in domeniile cultura, sport si viata sanatoasa si care se adreseaza cu prioritate grupurilor vulnerabile. Acesta este este sustinut de Kaufland Romania si implementat cu sprijinul Fundatiei pentru Dezvoltarea Societatii Civile. Valoarea totala a granturilor nerambursabile alocate anual in cadrul programului se ridica la 1 milion de euro.Kaufland se numara printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu 1.300 de magazine in 8 tari, 132.000 de angajati si o retea de 129 de magazine in Romania. Asumarea responsabilitatii ecologice si sociale este un aspect esential al politicii corporative Kaufland.Crezul companiei consta in ideea ca lumea poate fi un loc mai bun prin implicarea fiecaruia, de aceea, in 2018, Kaufland a dezvoltat platforma "Implicarea face diferenta", sub umbrela careia sunt comunicate toate actiunile de responsabilitate sociala. Kaufland angajeaza persoane cu dizabilitati la nivel national. Cei interesati pot aplica online, pe cariere.kaufland.ro - unde este disponibila lista posturilor vacante, prin e-mail la