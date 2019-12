Legea auditului social si Statutul auditorului social intra pe lista de prioritati a Ministerului Muncii

Ziare.

com

La Bucuresti, in 13 decembrie 2019, partnerii din proiectul "Initiative in politici publice alternative pentru servicii sociale de impact" au prezentat public propunerile de lege la care au lucrat specialistii lor pe parcursul ultimului an si jumatate.Conferinta finala a proiectului s-a derulat in prezenta organizatiilor partenere si a celorlalti actori publici implicati in scrierea propunerilor legislative.Pe durata a patru ore, expertii din proiect, cu sustinerea reprezentantilor ONG-urilor si partenerilor sociali, au detaliat activitatile desfasurate pentru intocmirea proiectelor de lege privind auditul public si statutul auditorului social.De asemenea, au fost prezentate concluziile celorlalte politici publice pentru care s-au propus modificari:➤ strategii in domeniul asistentei comunitare;➤ finantarea serviciilor sociale la nivel de comunitate (administratie locala) pentru dezvoltarea de servicii comunitare;➤ identificarea unor mecanisme de asigurare a supervizarii lucratorilor sociali/tehnicienilor;➤ asistenta sociala pentru furnizarea unui pachet minim de servicii sociale standard de planificare si furnizare a serviciilor sociale (informare, consiliere, identificare, evaluare a nevoilor si referirea catre beneficii si servicii), in situatia in care, din cauze obiective, furnizorii publici si privati de servicii sociale nu pot angaja asistenti sociali sau nu pot contracta serviciile acestora;➤ asigurarea de servicii de sprijin furnizate in comunitate atat in mediul urban, cat si in mediul rural, diversificate, accesibile, finantarea serviciilor sociale la nivel de comunitate (administratie locala) pentru dezvoltarea de servicii comunitare etc.Prin proiect s-au organizat activitati de instruire, consultare si dezbatere, acestea fiind programate in perioada 20 august 2018 - 19 decembrie 2019.Proiectul (SIPOCA/SMIS2014: 291/112241) a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020. Valoarea totala a fost de 998.290,77 lei, din care valoarea cofinantarii UE, de 824.427,28 lei.Obiectivul general a constat in intarirea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali de a participa activ la procesul de luare a deciziei, prin dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune, in vederea formularii si promovarii de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern in domeniul serviciilor sociale.