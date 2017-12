Libertatea pe care nu o intelegem

Ziare.

Si graba cu care au fost executati este probabil legata de ceea ce acum procurorii militari documenteaza despre evenimentele din decembrie 1989, adica nevoia de legitimare rapida si prin orice mijloace a noii puteri instalate la conducerea tarii.Si da, este, foarte adevarat ca aceasta nevoie de legitimare a lui Ion Iliescu reprezinta motivul pentru care buna parte dintre evenimentele de acum 28 de ani au fost o diversiune sangeroasa. Devine din ce in ce mai clar ca fara acest plan cinic, inlaturarea lui Ceasescu s-ar fi putut face cu un cost uman cu mult mai mic.Dar e o cale foarte lunga de la aceste adevaruri pe care trebuie sa le digeram si din care trebuie sa invatam lectiile care sunt de invatat, pana la nostalgia dupa comunism si epoca Ceausescu, pe care unele televiziuni o cultiva an de an la vremea aceasta, fie din cinica goana dupa subiecte la vreme de Sarabatoare, fie in baza unei agende politice.Nu, indiferent cat din cele intamplate in 1989 a reprezentat plan si diversiune, sacrificiul celor care au avut curajul sa iasa in fata aparatului de represiune nu poate fi negat si trebuie respectat ca piatra de temelie a noului destin al Romaniei.Cinstit si realist vorbind, era si greu ca inlaturarea unui mecanism precum acela al Securitatii sa nu aiba in spate un plan si sa nu se bazeze pe niste tradari, pe o conspiratie. Daca mecanismul represiunii functiona perfect, Ceausescu nu era inlaturat. Grav este ca acest plan a mers dincolo de necesar pentru schimbarea regimului si a presupus atat de multa manipulare, diversiune si minciuna. Cazul Trosca, cu toate secretele lui inca nedezelegate pe deplin , este unul emblematic pentru asasinatele care s-au produs atunci sub acoperirea luptei cu inexistentii teoristi.Care nou destin al Romaniei? Acela pe care am fost si suntem in stare sa-l construim.Aud oameni care spun ca sacrificiul a fost inutil. Ca in Romania e mai rau decat pe vremea lui Ceasescu. Ca lipsa de ordine, ca slabiciunea institutiilor, ca insecuritatea zilei de maine, ca opulenta strivitoare a noilor baroni, cu mult mai sfidatoare decat a vechii nomenclaturi, sunt motive pentru care "inainte era mai bine".Nu. Nu era. Eu mi-as dori sa fie posibil un experiment. As dori ca acesti oameni sa poata fi teleportati macar 24 de ore in decembrie 1988. Sa traiasca 24 de ore frigul, foamea, intunericul, frica, minciuna generalizata, coada din miez de noapte, porotocala si banana ca trofee, Mos Gerila, cartela. Sa le traiasca efectiv, nu ca amintiri indulcite de nostalgia propriei tinereti. Chiar ati uitat cu totul?Pana la urma, care este valoarea suprema pentru care se moare de sute de ani? Nu cumva libertatea? Si nimeni nu poate spune ca ea ne lipseste acum. Libertate chiar avem din toate punctele de vedere. Ce stim sa facem cu ea, ce intelegem din ea, aici e marea problema.Nu prea stim ce sa facem cu libertatea noastra. Ne place sa ne ascundem dupa conspiratii. E linistitor. Toate nereusitele sunt explicate de faptul ca altii lucreaza impotriva noastra: strainii, multinationalele, serviciile vechi si noi, Germania, SUA, masoneria, statul paralel, agenturile, blestemele, numerologia si lista e deschisa. Ei sunt vinovatii pentru ratarile noastre, ei nu ne lasa sa progresam.Nu. Nu cred asta. Eu cred ca suntem absolut liberi. Atunci cand ati intrat in cabina de vot era cineva cu dvs? V-a dat cineva peste mana sau v-a pus pistolul la tampla? V-a obligat cineva sa mergeti sau sa nu mergeti la vot? Sa iesiti sau sa nu iesiti in strada?Pana la urma ceea ce traim este consecinta alegerilor si a actiunilor/inactiunilor noastre. Si cand vom intelege asta cu adevarat iesind din autocompatimirea cronica se va numi ca ne-am maturizat si de-abia atunci cred ca vom sti si sa valorizam cu adevarat libertatea, si ce sa facem cu ea.