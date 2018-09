Luna noiembrie aduce o noua editie TEDxSibiu

Ziare.

com

Editia din acest an va avea loc lasi va aduna aproximativcare cred in puterea ideilor de a schimba lumea."Succesul editiei de anul trecut ne-a demonstrat ca Sibiu merita sa fie pe harta evenimentelor TEDx, iar acest lucru ne-a ambitionat sa continuam. Anul acesta pregatim o editie mai buna si speram ca in timp TEDxSibiu sa devina un eveniment de referinta in Romania", declara Oana Forfica-Iacob, curator TEDxSibiu Urmariti TEDxSibiu pe pagina de Facebook sau vizitati website-ul www.tedxsibiu.com pentru a fi la curent cu noutatile.Partener strategic: Banca TransilvaniaPartener de mobilitate: MOL RomaniaParteneri: Aramis Feeling, Pegas, Eximtur, Madd Electronics, E-twow, CoWork TimisoaraThis event has a radio: Virgin RadioParteneri Media: DOR, IQ Ads, Smark, Ziare.com, Business24, OradesibiuTEDxSibiu este un eveniment non-profit, care isi doreste sa fie un catalizator al progresului comunitatii.Inovator si indraznet, TEDxSibiu reprezinta locul unde vrem sa oferim noi perspective, sa redefinim idei impreuna si sa provocam participantii sa iasa din zona de confort.Credem ca ideile ar trebui sa circule liber in societate, tocmai de aceea, aducem in acelasi loc speakeri din domenii diverse si o comunitate gata de actiune, formata din tineri profesionisti, studenti si oameni care vor sa faca diferenta in societate.In spiritul ideilor demne de raspandit, TEDx este un program de evenimente locale, organizate independent, care reunesc oameni pentru a trai impreuna o experienta asemanatoare TED.In cadrul unui eveniment TEDx, TED Talkurile video si speakerii live sunt combinate pentru a genera discutii si conexiuni adanci.Aceste evenimente locale, organizate independent au marca TEDx, unde x = eveniment TED organizat independent.Conferinta TED ofera indrumare pentru programul TEDx, dar evenimentele TEDx individuale sunt organizate independent.TED este o organizatie non-profit devotata Ideilor Demne de Raspandit (Ideas Worth Spreading), de regula sub forma unor discursuri scurte, puternice, livrate de ganditorii de top ai prezentului.Urmariti TED pe Twitter , pe Facebook sau pe Instagram