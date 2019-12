Mai multe zone din Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu raman miercuri fara curent electric

Ziare.

Inse va intrerupe alimentarea cu energie electrica, intre orele 9:00 - 17:00, in Calea Grivitei 234, Nr. 234, Bloc 1, Bd. Jiului (intre str. Patulea si str. Natatiei), Patulea, Neatarnarii, Ciacova, Bargaului, Sinca, Epuresti, Mihaileni, Tarnaveni si Str. David Emmanuel, intre orele 8:00 - 12:00, in perimetrul cuprins intre str. Berzei, str. Mircea Vulcanescu, str. Luigi Cazzavilan, str. General H.M. Berthelot, intre 9:00 - 14:00, in Bd Iuliu Maniu nr 15 - complex rezidential IMOB si, intre orele 9:00 - 15:00, in Str. Siminocului.Alimentarea cu energie electrica va fi suspendata in judetulintre orele 9:00 - 17:00 in Domnesti, sat Teghes, str. Ceres, strazi adiacente, in Corbeanca, str. Orhideelor, Bulevardul Paradisul Verde, Zambilelor, Alunului, Prunului si strazi adiacente, in Popesti Leordeni, strada Fortului, in Stefanesti, strada Fagaras, intre soseaua Stefanesti si Cimitir, strada Bicaz, Cernei, Targu Jiu, Livezeni, Bisericii si strazi adiacente, in Popelti Leordeni, soseaua Oltenitei, intre strada Scolii si strada Gloriei, intre strada 1 Mai si strada Golesti, strazile Merisani si 1 Mai, si intre orele 9:00 - 14:00 in Voluntari, Str.Matei Millo nr.120-126, Str.Tuberozelor nr.3 - Avangarde Forest 1, Str.Tuberozelor nr. 6A-8B - Avangarde Forest 7.In judetulvor ramane fara curent electric intre orele 8:30 - 16:30 consumatorii din Bulbucata, str Principala, str Crizantemei, str Sperantei, str Intrarea Scolii, Primarie si Scoala generala, cei din Novaci, Str Baba Novac si strazi adiacente, din Giurgiu, str. Fantanelor, Alexandriei, din Branistea, str. Viilor, Scolii, Adunarii, Morii, Murelor, cei din Malu, str. Marin Tone, intre orele 8:00 - 16:00 consumatorii din Gaujani, Strada Principala, str. Visinului, Ciresului, Nucului, Sos. Giurgiului si strazile adiacente, din Giurgiu, Sos. Sloboziei, intre orele 9:00 - 16:00 cei din Giurgiu, str Caramidarii Noi, Videle, din Pietrisu, si intre orele 9:00 - 15:00 consumatorii din Darasti Vlasca, str Principala si strazile adiacente.