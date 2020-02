Mainile negre alungate de pe feher kenyer

Orbiti de Orban

Rasismul nu vorbeste o singura limba

Ziare.

com

Exista un sat in Secuime caruia ii zice Ditrau sau, in limba majoritatii locale, Ditro (sasii, cu care localnicii au fost megiesi de-a lungul secolelor, ii spun Dittrichderf). Majoritatea locuitorilor Romaniei nici nu a auzit, pana saptamana aceasta, despre aceasta localitate.Cam o mie de sateni din acest Ditrau s-au saturat sa lucreze pentru o mie de lei si au ales sa-si caute de munca acolo unde sunt platiti cu o mie de euro. E foarte bine asa. E in rostul vremurilor, omenirea a devenit un sat global, se ajunge repede cu avionul, se comunca usor prin internet.S-au dus oamenii, au batut pe la diverse usi, au fost primiti si acum au ceva mai multe decat cei ramasi acasa, la Ditrau. Nu toti cei care refuza sa munceasca pe 1000 de lei se duc in lumea larga. Poate ca painea de acasa, cat o fi ea de rea, tot e mai buna cand o mananci la cina cu ai tai. E o paine, pana la urma.In celalalt capat al lumii exista tari in care un croitor castiga, intr-o luna, echivalentul a o treime din pretul cu care brandul unei vedete pop americane vinde un tricou din cele pe care croitorul le produce. Acolo.In Sri Lanka, niste sateni dintr-o localitate al carui nume nu-l stim s-au saturat sa lucreze pentru 80 de dolari pe luna, asa ca au plecat unde li s-a promis ca vor putea sa castige chiar si 800 de dolari. Doi dintre ei au ajuns la Ditrau, in Secuime, si-au inceput sa framante painea cea de toate zilele a oamenilor locului, cei mai multi dintre ei maghiari, dar si cativa romani. O paine pe care, brusc, oamenii locului - si maghiari, si romani - refuza sa o mai cumpere pentru ca, se plang ei, nu pot manca paine alba framantata de maini negre.Sunt aceleasi maini care, inainte de a veni la Ditrau, montau, piesa cu piesa, telefonul mobil cu care secuiul nostru astazi speriat de strain isi suna, zi de zi, fratele plecat si el strain la altii, dar si televizorul la care, seara de seara, urmareste exclusiv stirile transmise de la Budapesta de presa de curte a premierului cruciat Orban Viktor, acest pompier piroman care da periodic foc pentru a avea ce stinge.Maghiarii din Transilvania au primit, dupa 2011, dreptul de a redobandi cetatenia bunicilor lor, cetatenia Ungariei. Se simt, cumva, juridic reconectati la tara pe care au pierdut-o la Trianon, in urma cu un veac, si sunt recunoscatori celui care le-a oferit aceasta forma de repateriere.Orban Viktor stia ca ii va fideliza pe maghiarii din Romania si, intr-adevar, aproape 100% dintre cei care aleg sa participe la scrutinurile din Ungaria ii voteaza partidul, FIDESZ. Nu e de colo, un pachet de 3-400.000 de voturi, pentru o tara cu un bazin electoral de opt milioane de alegatori.De atunci incoace, Guvernul de la Budapesta a pompat constant bani in identitatea locala a maghiarilor transilvaneni. Finanteaza echipe de fotbal, restaureaza biserici, plateste preoti, dar si educatori pentru gradinitele construite si plasate sub patronajul lacasurilor de cult. Nimic rau in asta. Dimpotriva.Aceste favoruri nu raman nerasplatite. Din recunostinta sau obligatie, o parte consistenta a maghiarilor din Ardeal s-a apropiat atat de tare de Orban Viktor incat a sfarsit prin a-i imbratisa orbeste crezul, opiniile si demagogia.Se intampla si in cazul locuitorilor din satul secuiesc Ditrau, care s-au speriat de doi straini despre care nu stiau nimic decat ca nu-s la fel ca ei, si daca nu-s, sunt sigur cum le-au spus televiziunile lui Orban Viktor: invadatori, cu ten masliniu, probabil musulmani; si vin ca antemergatori pentru hoardele ce urmeaza sa distruga Europa.Irelevant ca cei doi cetateni din indepartatul stat asiatic nu sunt musulmani, dimpotriva, unul e chiar catolic, precum majoritatea secuilor. Irelevant ca cei doi cetateni din Sri Lanka au acte in regula, au venit cu avionul, nu pe o pluta in deriva prin Mediterana.Singurul lucru relevant este ceea ce a putut sadi in mintea acelor oameni o propaganda a urii fata de strain. A spus-o fara echivoc preotul comunitatii: "Frica noastra vine din necunoscut".Frica. Asta au reusit sa le insufle politicienii oamenilor, nicidecum liniste, speranta si incredere, ceea ce ar trebui sa faca guvernantii unui stat democratic pentru cei care i-au votat.Nu e nicio diferenta intre ce s-a intamplat vara trecuta la Valea Uzului, cand romanii si maghiarii si-au dat reciproc cu crucea in cap intr-un cimitir dintr-un razboi de la care a trecut un veac, si ce se petrece zilele acestea la Ditrau.Daca iesim din zona detaliilor, vedem acelasi tipar: oamenii care isi varsa toate frustrarile pe strain. Atata, doar, ca frustrarile acestea vin din alte parti. Vin in primul rand de la modul nefericit in care le-a fost administrata comunitatea si societatea in ceea ce incepe sa devina incetul cu incetul timpul intregii vieti a multora dintre ei.Am vazut, in aceste zile, un primar, pe cel din Ditrau, crispat in fata situatiei in care se afla, si i se putea citi in priviri si printre vorbele bajbaite ca nu odiosul comportament al consatenilor i-a pricinuit disconfortul dus pana la lacrimi, ci nevoia de a tine un echilibru intre voturile alegatorilor sai si tentatia de a incalca penal legea pentru a nu le pierde.Situatia de la Ditrau nu este nici pe departe un accident. In afara faptului ca a fost amplificata de mesajele venite dinspre propaganda lui Orban Viktor, criza de la Ditrau are legatura si cu o practica incetatenita in feudele electorale din intreaga Romanie. Primarii comunitatilor mijlocii spre mici au obstructionat orice fel de investitii majore din afara cercului de angajatori locali, antreprenori-prieteni abonati la contractele cu administratia si protejati de controalele pe legislatia muncii.Locuitorii din micile orase ale Romaniei au fost angajati pe salarii de mizerie si in conditii precare spre inumane (ceea ce au reprosat de fapt si oamenii din Ditrau patronilor brutariei), fara carti de munca, fara asigurari sociale sau medicale, pentru ca angajatorii lor stiau ca oamenii nu au unde pleca la un loc mai bun de munca. Asta, desigur, pana cand s-a ivit optiunea muncii in strainatate, care a si transformat Romania in tara cu cea mai mare emigratie pe timp de pace.Statul roman nu a facut nimic, in trei decenii, pentru a asigura cetatenilor securitatea exercitarii meseriei, ci i-a lasat la cheremul celor ce aveau painea si cutitul. La fel cum nu a facut nimic nici pentru a ii scoate din obscurantism, din ignoranta si din sclavia preconceptiilor. Nici scoala nu i-a educat, nici protectorii spirituali nu i-au indrumat. Dimpotriva.Si, ca sa nu cumva sa avem impresia ca secuii din Ditrau ar fi o insula izolata, sa ne aducem aminte ca tocmai ei, maghiarii din Transilvania, au fost cu cativa ani in urma, tinta unei diatribe xenofobe venite, e drept, din partea unei campioane a retoricii de acest gen, pesedista Lia Olguta Vasilescu.Pe atunci primar al Craiovei, fostul ministru a cerut "ca, de acum inainte, la orice lucrare care se face in Craiova, minimum 80% dintre angajati sa fie craioveni, pentru ca nu este normal sa aud muncitorii vorbind ungureste in Craiovita Noua. Daca lucreaza in Craiova pe banii craiovenilor, sa angajeze craioveni".Dar, desigur, nu e de mirare, de vreme ce PSD si FIDESZ sunt de niste ani buni marionete gemene ale unei cardasii iliberale.