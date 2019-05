Majoritatea romanilor crede ca tara se indreapta intr-o directie gresita. Cea mai mare ingrijorare e coruptia - sondaj INSCOP

Situatia economica si de securitate

Ziare.

com

Acesta a fost realizat in perioada 12 aprilie - 3 mai 2019, potrivit unui comunicat de presa remis joiPeste trei sferturi dintre romani (76,4%) cred ca tara se indreapta intr-o directie gresita, in timp ce doar 18,5% sunt de parere ca lucrurile merg intr-o directie buna.In ce priveste directia in care se indreapta Europa, peste jumatate dintre respondenti (54,7%) sunt de parere ca este o directie buna, in timp ce 30,6% apreciaza ca directia este gresita.Referitor la situatia economica a Romaniei, peste trei sferturi din romani apreciaza ca aceasta este una rea sau foarte rea (76%) . Procentele cresc in ce priveste situatia din sistemul educational (78,3%) sau cea din sistemul de sanatate (83%).Putin peste jumatate (51,8%) dintre respondenti apreciaza ca situatia financiara actuala a familiei lor este buna sau foarte buna.40,7% sunt de parere ca situatia financiara a familiei lor este proasta, iar 3,2% foarte proasta.Putin peste jumatate dintre romani (51%) considera ca situatia securitatii Romaniei este foarte buna sau buna, iar 38% ca este rea sau foarte rea, potrivit sursei citate.In ce priveste siguranta personala si a familiei, 54,3% romani spun ca e buna si foarte buna, in timp ce 40% au raspuns ca este rea sau foarte rea.Inse numara:Sondajul mai releva ca romanii au cea mai mare incredere in- 67,9% declarand ca au incredere mare si foarte mare in aceasta institutie.Pe locul doi se claseaza, cu 56,8%, fiind urmata decu 45,5% (institutie masurata pentru prima oara) sicu 41,6%.De asemenea, 41,2% dintre romani au incredere multa si foarte multa inAlte institutii in care romanii au mai putin incredere:"Pe prima pozitie in topul increderii in institutiile internationale se situeaza NATO, cu 56,1% incredere multa si foarte multa, urmat de Uniunea Europeana (UE) cu 55,3% si ONU cu 52,5%", mai arata sursa citata.A.D.