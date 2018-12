Majoritatea romanilor vrea schimbarea guvernului PSD. Cum stau Iohannis, Dragnea si Dancila la incredere - sondaj

Ziare.

Potrivit Adevarul , aproape 70% dintre romani nu au incredere deloc in liderul PSD, Liviu Dragnea. Un procentaj asemanator este valabil si in cazul premierului Viorica Dancila - 68%.De asemenea, 45% dintre cetateni nu au incredere deloc in liderul Senatului, Calin Popescu Tariceanu.Presedintele Klaus Iohannis sta putin mai bine la capitolul incredere, procentajul in cazul sau fiind astfel: 12% au foarte multa incredere, 28% multa incredere, 36% putina, iar 24% nu au incredere deloc.In ce priveste Guvernul Dancila, 69% dintre respondenti au raspuns ca acesta ar trebui schimbat, 21% ca ar trebui mentinut mai departe, iar 10% au optat sa raspunda "nu stiu".La sondaj au participat 1087 de persoane, cu varsta peste 18 ani, cu domiciliul in 128 de localitati urbane si rurale selectate din toate judetele tarii.Sondajele de opinie au fost realizate la domiciliul respondentilor, care au fost alesi prin pas statistic, din 3 in 3 apartamente sau case, mai noteaza sursa citata.Sondajul a fost facut in perioada 27 noiembrie - 5 decembrie 2018.