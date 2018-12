Mandria activa de a fi roman

Baza unei schimbari reale

Progresul se naste in zona de disconfort

Octavian Serban este doctor in economie si dezvoltare regionala, presedinte al KM Institute Romania - KNOMACONS, organizatie care isi propune sa sprijine accesarea facila a fondurilor europene.

Modelul artificial de imbracare a mesajului public in zorzoane si fasoane desantate este o intrecere searbada intre principalele trusturi posesoare de televiziuni de a promova agenda unor centri de putere si de interese. Platformele online tin isonul acestui simulacru de extaz istoric, iar care mai de care e mandru ca e roman, infundat in fotoliu si dezlantuit anonim in postari vituperante.Romania reala este departe de acest festival ieftin, este inglodata in aspiratii sufocate, previziuni economice sumbre si stafilococi politici care ingradesc in mod dramatic dreptul unor cetateni onesti de a urma o cale a devenirii pe care au inceput-o acum aproape 30 de ani.Ne mandrim cu o tara a inaintasilor, cu un taram al bogatiilor naturale si cu niste rezultate izolate ale unor semeni temerari care au reusit prin efort personal si mult hazard. Altfel spus,Dar iata ca, pe fondul congreselor cu iz de kalashnikov politic indreptat de posesorii unor raspunderi penale impotriva institutiilor statului responsabile cu infaptuirea justitiei, observam cu incredere ca sfarsitul de an ne aduce coagularea unei replici consistente impotriva tavalugului majoritar: iesirile ferme ale presedintelui , cenzurarea in Parlament a actiunilor politice iresponsabile si oficializarea a ceea ce va fi un PLUS pentru Romania. Aceste actiuni sunt suficiente pentru a constitui baza unei schimbari reale, important este sa materializam mandria de a fi romani, fiecare acolo unde se afla si sa ne intoarcem cu fata la istorie contribuind la transformarea unei actualitati deturnate intr-o trambulina de renastere nationala.A sta inchisi in stereotipuri ca Orban e un fanfaron, Iohannis un molatec, Ciolos un sorosist, ungurii sunt dusmani si toti PSD-istii niste corupti inseamna a da cu piciorul singurelor modalitati de a propaga unda sperantei ca tara asta merita mai mult, ca poporul roman are sufieciente resurse sa progreseze si ca viitorul este al celor cu o mandrie activa de a fi romani.Mandria de a fi roman e un deziderat, un statut, o calitate, daca e evaluata in termeni reali, folositori, si nu e autoatribuita; e o stare care se simte nu se clameaza, e o devenire nu o impodobire, un pas inainte nu o deriva.In acest context, a fi pasiv inseamna si a astepta letargic jocul aritmeticii parlamentare si culcatul pe o ureche ca oricum lucrurile sunt aranjate. Progresul se naste in zona de disconfort, devenim creativi si inovativi cand ne lovim de limitari si ne dorim sa depasim starea de neajuns.Teama de schimbare nu trebuie sa inabuse actiunea in sine. A gandi prapastios ca ce premier, ce guvern, ce oranduire va fi nu ajuta la nimic atata timp cat schimbarea nu are loc. Luarea deciziei de schimbare este rezultatul implicarii fiecaruia, reprezinta constientizarea ca minciuna este inscaunata la putere, realizarea ca previziunile economice nu mint.A ascunde atentionarile ferme, explicite ale oficialilor europeni de la tribuna institutiilor uniunii in spatele indemnurilor duhnite ale politicienilor manjiti de la piedestalul congreselor de weekend inseamna a ne anula speranta mandriei de a fi romani.Prin urmare,A face acest pas nu inseamna doar a contribui la momentul in sine, ci a fi parte si din procesul care va urma. Lupta pentru schimbare reala nu trebuie sa se termine in momentul in care cineva trebuie sa plece, iar altcineva crede ca i se cuvine sa preia fraiele.Toti cei care contribuim la acest demersLa fel de bine, acest lucru trebuie inteles si de catre cei care reprezinta alternativa; Romania s-a saturat de politica, de baroni, fanfaroni si bufoni, Romania vrea programe, oameni, strategii. Aceste lucruri exista, dar cei care isi asuma alternativa schimbarii trebuie sa le aduca la suprafata, sa le promoveze si sa le includa in agenda guvernamentala.Acum vorbesc de importanta generarii schimbarii, dar dupa realizarea ei voi vorbi clar, raspicat, argumentat despre ce inseamna fluidizarea procesului de absorbtie a fondurilor europene, despre cresterea productivitatii, a calitatii si competitivitatii, adica despre acele lucruri la care ma pricep. Asa inteleg eu sa sprijin realizarea unui amplu proces de transformare.Pana atunci, imi doresc ca, de sarbatori, necesara schimbare sa aduca semenilor mei sansa de a fi mandri ca sunt romani asa cum doar in 1989 si apoi in 2007 am avut ocazia sa fim la nivel national!