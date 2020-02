Mesajul emotionant al unui copil cu nanism din Romania pentru Queden: Esti un super erou! (Video)

Ziare.

Pavel, un baiat de 10 ani din Bucuresti , a urmarit povestea lui Queden si, impresionat de suferinta sa, a vrut sa-l incurajeze si sa-i transmita ca nu e singur."Buna Queden, numele meu este Pavel, sunt din Romania, am 10 ani si am si eu acondroplazie. Am vazut ce ti s-a intamplat si imi pare foarte rau. Nimeni nu merita sa fie tratat asa! Sper ca stii ca eu si multi oameni suntem alaturi de tine si iti dorim sa te vindeci. Esti un super erou!", e mesajul transmis de Pavel.Mesajul a fost postat pe pagina de Facebook a Asociatiei Oamenilor Mici, ONG ce se adreseaza persoanelor care sufera de diferite tipuri de nanism, soldate cu o deficienta de crestere in inaltime, si a carui misiune este si sa informeze publicul din Romania despre ce inseamna acondroplazia, astfel ca situatiile de bullying si discriminare la care sunt supusi cei care traiesc cu aceasta afectiune sa fie tot mai putine.Daca doriti sa sustineti Asociatia Oamenilor Mici puteti redirectiona catre ei cei 3,5% din impozitul de venit. Formularul il puteti descarca de AICI Quaden Bayles a devenit cunoscut in urma cu cateva zile, cand mama sa a postat pe Internet un material video in care baiatul plange si spune ca vrea sa moara din cauza ca alti copiii de varsta lui il batjocoresc. Si nu pentru ca el ar avea vreo vina, ci pentru ca sufera de nanism.Ceea ce mama lui Quaden sustine ca vrea sa arate este ca strategia impotriva bullying-ului nu functioneaza, iar copiii diferiti sunt in continuare victime ale agresiunii celorlalti. Ea face apel si catre parinti sa-si educe copiii astfel incat acestia sa accepte diferentele, nu sa le ridiculizeze.Materialul video a devenit repede viral, adunand milioane de vizualizari si comentarii de sustinere pentru baiat. Unii dintre cei mai cunoscuti actori de la Hollywood, printre care si Hugh Jackman, i-au transmis mesaje de incurajare lui Quaden si 360.000 de dolari au fost stransi pentru ca baiatul sa mearga la Disneyland, intr-o companie initiata de actorul Brad Williams, care de asemenea are nanism, la care au participat 16.000 de donatori din intreaga lume.