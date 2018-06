Ministerul Agriculturii pregateste un proiect pentru combaterea ambroziei la nivel national

Avertisment, urmat de amenzi drastice

Cat de periculoasa e ambrozia

Planta este nociva prin efectul si cantitatea de polen pe care o raspandeste in atmosfera cu ajutorul vantului, afectand sanatatea, potrivit MADR.Cercetarile efectuate in mai multe state europene arata ca polenul eliberat de buruianaeste unul dintre factorii principali ai rinitei alergice si reprezinta cauza manifestarilor severe ale astmului bronsic intalnit la sfarsitul verii la un numar tot mai mare de persoane.In prima instanta, proprietarii sau detinatorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, cailor ferate, cursurilor de apa, lacurilor, sistemelor de irigatii si ai bazinelor piscicole unde au fost identificate focare de infestare cu buruiana ambrozia vor fi somati sa distruga planta.Daca in urma unui al doilea control, proprietarii respectivi nu au respectat masurile de combatere a plantei periculoase, acestia riscain cazul persoanelor fizice, respectiv, a avertizat MADR.Astfel, proprietarii sau detinatorii de terenuri unde se gasesc focare cu ambrozie au obligatia aplicarii unor metodelor pentru prevenirea, combaterea si distrugerea buruienii ambrosia pana la data de 30 iunie.Daca in urma controlului efectuat in perioada 1 iulie - 15 iulie se constata faptul ca nu au luat masurile specifice de combatere, acestia vor fi sanctionati cu "avertisment".In situatia in care, in urma celui de-al doilea control efectuat pe teren, se constata faptul ca nici pana la data de 15 iulie nu au luat masurile necesare pentru prevenirea, combaterea si distrugerea acestei buruieni, atunci proprietarii respectivi vor fi sanctionati cu amenda."Scopul prezentelor norme il reprezinta instituirea unor masuri de prevenire, combatere si distrugere a buruienii ambrozia, denumita stiintific Ambrosia artemisiifolia. Verificarea si identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia se declanseaza primavara dupa rasarirea acestei buruieni si se incheie cel tarziu pana la data de 20 mai a fiecarui an, cand se poate constata o diferentiere vegetativa fata de celelalte specii de buruieni", arata proiectul de hotarare pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia , publicat in dezbatere de Ministerul Agriculturii.Prin aplicarea masurilor de prevenire, combatere si distrugere a buruienii ambrozia, se va evita instalarea si raspandirea vegetatiei invazive si va conduce la diminuarea numarului de persoane cu reactii asmatice sau afectate de boala "febra de fan", spun autorii proiectului.Verificarea si identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia de pe raza teritoriala a unitatilor administrativ teritoriale se efectueaza de catre autoritatile publice locale, prin agentii agricoli angajati sau persoanele desemnate din cadrul acestora.Institutia Prefectului transmite o somatie catre toti proprietarii sau detinatorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, cailor ferate, cursurilor de apa, lacurilor, sistemelor de irigatii si ai bazinelor piscicole unde au fost identificate focare de infestare cu buruiana ambrozia, pana cel tarziu la data de 5 iunie a fiecarui an.Cercetarile efectuate au condus la concluzia ca speciile de plante care apartin genului Ambrosia sunt printre cele mai nocive plante existente, prin alergiile pe care le produc asupra sanatatii publice. Dintre acestea, cea mai nociva si mai raspandita este specia cunoscuta sub denumirea stiintifica Ambrosia artemisiifolia, denumita popular in Romania, in functie de zona, Floarea pustei sau Iarba de parloaga.In ultimii ani in Romania, aceasta specie de buruieni incepe sa se raspandeasca pe areale din ce in ce mai mari, constituind un real semnal de alarma, atat ca urmare a fenomenului de incalzire globala cauzat de procentul de crestere a concentratiei de dioxid de carbon dar si ca urmare a numarului mare de graunciori de polen produsi de o singura planta si eliberati in atmosfera in timpul verilor calduroase.Planta este raspandita in special pe terenurile nelucrate, de-a lungul cailor ferate, a drumurilor, cursurilor de apa, lacurilor, sistemelor de irigatii, bazinelor piscicole, apropierea padurilor, zone industriale, fiind o specie de buruieni foarte invaziva.Aceasta specie de buruieni se poate combate prin lucrari mecanice (arat, discuit) atunci cand se afla raspandita pe terenurile agricole, cosit manual sau mecanic pe celelalte terenuri nelucrate sau aflate in paragina iar in situatia cand planta este raspandita sub forma unor focare izolate se poate distruge prin utilizarea unor unelte adecvate sau prin smulgere, utilizandu-se manusi de protectie pentru evitarea iritatiilor.Utilizarea erbicidelor este posibila numai cu recomandarea specialistilor de la directiile pentru agricultura judetene in ceea ce proveste tipul de erbicid, doza necesara si momentul aplicarii, arata proiectul Ministerului Agriculturii.