Municipiul Galati a ramas oficial fara apa calda, din cauza datoriilor uriase

Potrivit acestuia, Electrocentrale a notificat municipalitatea si distribuitorul de agent termic SC Calorgal Galati, in legatura cu situatia creata.Directorul Electrocentrale Galati a precizat ca sistarea furnizarii agentului termic s-a produs din cauza nerespectarii de catre distribuitorul Calorgal a unor clauze contractuale si a unor datorii de circa patru milioane aferente lunii martie."Din cauza nerespectarii clauzei contractuale, plata in avans, pe care am notificat-o de nenumarate ori catre Calorgal si municipalitate, acum doua saptamani am decis, in prima faza, reducerea parametrilor agentului termic, si nu oprirea, catre populatie, scoli si celelalte institutii racordate la sistemul centralizat, pentru ca scolile si celelalte institutii racordate la sistemul centralizat sa nu aiba de suferit.Deoarece pana la data de 29 martie, ora 24:00, s-a livrat 98% din energia termica comandata de Calorgal pe luna martie, coroborat cu neincasarea decat in procent de 30% a contravalorii energiei termice livrate, am decis impreuna cu administratorul special si echipa managerialasi implicit oprirea agregatelor energetice.", a spus Baltatescu.Baltatescu a mai spus ca a primit de la SC Calorgal Galati o comanda de 7.000 de Gcal/luna, pentru agentul termic necesar producerii apei calde, dar cantitatea fiind prea mica nu este rentabila pentru Electrocentrale, a carei productie tehnica minima este de 28.000 Gcal/luna.El a precizat ca societatea este in curs de elaborare a unei strategii de functionare pe timpul sezonului cald in vederea asigurarii apei calde catre populati, pe baza aburului de la combinatul siderurgic."Suntem in curs de elaborare a unei strategii pentru functionarea pe timpul verii, cu abur de la combinat. Noi am mers la minimul tehnic, cu eforturi foarte mari ca sa sustinem termoficarea cu agregatele energetice. Ca sa functionam, ar trebui sa livram 28.000 de gigacalorii pe luna si ei au cerut doar 7.000", a mai spus Baltatescu.