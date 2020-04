Noaptea Albastra a Autismului 2020: Romania va fi iluminata in albastru pe 2 aprilie

Ziare.

Noaptea Albastra a Autismului 2020 este un gest de atentie si incurajare pe care Asociatia Help Autism si Asociatia pentru Muzica, Cultura si Arta, cu sprijinul RO TSA si FEDRA, si partenerii lor il fac pe 2 aprilie de Ziua Internationala a Constientizarii Autismului.Ziua Internationala a Constientizarii Autismului este sarbatorita in toata lumea pe 2 aprilie si desi in alti ani a adunat sute de mii de oameni in activitati deschise publicului, anul acestasi aprindem simbolic lumina albastra pentru a ramane impreuna, solidari si constienti de situatia celor peste 30.000 de persoane cu autism din Romania.", spuneIn parteneriat cu Primaria Municipiului Bucuresti prin creart - Centrul de Creatie, Arta si Traditie al Municipiului Bucuresti, Societatea Romana de Radiodifuziune prin Sala Radio, Sky Tower si Timpuri Noi Square -Vor prelua simbolic filtrul albastru pentru a ilumina digital fotografia cladirii sau website-ul: Primaria Municipiului Bucuresti prin Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic prin iluminarea Arcului de Triumf, Complexul Muzeal National "Moldova" Iasi - Palatul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe prin Centrul Infoeuropa, Muzeul National George Enescu, Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti", Pandorra Story Style, Teatrul Excelsior, Timpuri Noi Square, Dyfashion, Mercury 360, Asociatia Culturala ISVOR si multe alte companii.Lor li se alatura cele peste 100 de ONG-uri care sprijina prin servicii sociale si de recuperare cele 30.000 de persoane cu autism din Romania, parte a FEDRA - Federatia pentru Drepturi si Resurse pentru Persoanele cu Tulburari in Spectrul Autist si a retelei RO TSA.Editia 2020 a evenimentului Noaptea Albastra a Autismului semnaleaza ca suntem: solidari cu familiile persoanelor cu autism care sunt acum izolate la domiciliu, atenti la sanatatea lor pentru ca o spitalizare este extrem de greu de gestionat pentru o persoana cu tulburare de spectru autist, constienti ca integrarea este in continuare departe de a fi o realitate in societatea romaneasca, increzatori ca vom continua astfel sa construim o Romanie in care mintile aparte fac real parte din comunitate.Tot joi, 2 aprilie, Help Autism invita romanii sa foloseasca, iar companiile safolosind filtrul disponibil la: https://www.helpautism.ro/campanii/2-aprilie-izolare-continua Noaptea Albastra a Autismului este parte a proiectului SUFLET IN CULORI, in cadrul caruia se desfasoara concertul caritabil de muzica clasica, ce marcheaza, de 7 ani, Ziua Internationala a Constientizarii Autismului.Anul acesta concertul a fost reprogramat pentru data de 28 iunie, pe scena Ateneului Roman, si va fi sustinut de artisti ai scenei mondiale: Ansamblul VIOLONCELLISSIMO fondat si condus de violoncelistul Marin CAZACU, soprana Laura TATULESCU, mezzosoprana Roxana CONSTANTINESCU, tenorul suedez Kristofer LUNDIN, pianista Luminita BERARIU. Concertul va fi prezentat de Mihaela TATU.Mai multe detalii pe https://www.bilete.ro/suflet-in-culori/ De 10 ani, Help Autism ii sprijina pe copiii cu autism din Romania sa-si atinga potentialul printr-un mix de terapii si pe familiile lor sa gaseasca solutii financiare si a pastra echilibrul familiei prin consiliere psihologica si programe de invatare a terapiei.In perioada carantinei,prin conectarea cu parintii si terapie supervizata online.De asemenea, oferadin Romania la 14 programe de lucru prinsi platforma de evaluare a evolutiei Edu ABA si deschide unde criza generata de Covid-19.Organizatori: Asociatia Help Autism si Asociatia pentru Muzica, Arta si CulturaParteneri Noaptea Albastra a Autismului: Primaria Municipiului Bucuresti prin Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic, creart - Centrul de Creatie, Arta si Traditie al Municipiului Bucuresti, Kaufland Romania, Societatea Romana de Radiodifuziune, Sky Tower, Teatrul Excelsior si Timpuri Noi Square.Parteneri institutionali: Complexul Muzeal National "Moldova" Iasi - Palatul Culturii, Filarmonica George Enescu, Ministerul Afacerilor Externe prin Centrul Infoeuropa, Muzeul National George Enescu, Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti"Parteneri: Tarom, Floria.ro, Wagner Arte Frumoase si Povesti, Body Mind Spirit Expo, Gala Societatii Civile, Pilgrim Project, Pandorra Story Style, Dyfashion, Asociatia Culturala ISVOR, Mercury 360Parteneri Media: Agerpres, BlitzTV, Radio Romania Muzical, Radio Romania Cultural, Radio Romania Bucuresti, Radio Trinitas, Radio Clasic, Itsy Bitsy Radio, Revista Insigth Tarom, Revista Tangou - Marea Dragoste, Revista Femeia, Revista Mamica, Bookhub, Literomania, Verbs describe us, Promenada Culturala, LiterNet.ro, Qbebe, Business24, Ziare.com, Jurnalul de Afaceri, Agentiadearte.ro, B365.ro, SensoTV, Calendar Evenimente, Ziarul Metropolis, Revista Urbea Mea, Catchy, ArtOut, Republika Kritica, InOras.ro, Bucharest Cultural Events, IQads, Orasulmeu, Bucurestii vechi si noi, PRwave, 4arte.ro, Onlinegallery.ro, Autentici.info, Jurnal de Bucuresti, www.bzi.ro, Ceasca de Cultura, Artline.ro, Romania Pozitiva, RoEvents, Revista Actualitatea Muzicala a UCMR